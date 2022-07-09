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Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den transfer sözleri!

Yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Avusturya'da Werder Bremen ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, özellikle transfer çalışmalarıyla ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2022 Cumartesi 20:54
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den transfer sözleri!

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'i 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den transfer sözleri!

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, "İlk maçımız, kampımızdaki 2'nci haftamız ama biraz erken oynadık bu maçı diyebilirim.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den transfer sözleri!

Eksiklerimiz hala var. Milli takımlardan dönen oyuncuları ve yeni dahil olan oyuncuları takıma yeni yeni entegre ediyoruz.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den transfer sözleri!

Bugün gençlerimizden daha çok faydalandık ve ikinci yarıda iyi iş yaptıklarını söyleyebilirim.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den transfer sözleri!

Öz güvenimiz için iyi hissiyata sahip olabilmemiz için iyi bir işaret oldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den transfer sözleri!

Hedef bu maçlarda galibiyet değil tabii ki sistemimize alışmak ve oyuncularımızın mümkün olduğunca süre alması" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den transfer sözleri!

"LİGİN İLK MAÇINA KADAR TRANSFERLERİMİZİ TAMAMLAYACAĞIZ"

Hücum hattı ile ilgili konuşan Valerien Ismael, "Kesinlikle mutluyum. Kulübümüz bu konuda gerçekten çok iyi iş çıkardı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den transfer sözleri!

Ben aslında geçen sene bu yüzden erken geldim. Bu hazırlıkları ve tespitleri erken yapabilmek için erken geldim.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den transfer sözleri!

Ceyhun Kazancı ile çok yakından çalıştık. 3 aydır da bu transferler üzerinde çok yoğun çalıştık.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den transfer sözleri!

Transferlerimiz bir numaralı hedeflerimizdi hep, bunu başardık. Kendileri ile erkenden görüşmemiz, ikna etme fırsatımız oldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den transfer sözleri!

Neredeyse kadroyu tamamladık diyebilirim. Tabii ki bazı dokunuşlar olabilir ama hücum bölgesi bu noktada en önemli ve etkili pozisyonumuz. Burayı tamamladığımızı söyleyebilirim.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den transfer sözleri!

İlk etabı tamamlamış olduk transferleri yaparak. İkinci hedefimiz bu transferleri takıma alıştırmak olacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den transfer sözleri!

Bu biraz zaman alacak ama hala önümüzde 4-5 hafta var. Ligin ilk maçına kadar transferlerimizi tamamlayacağız" diye konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den transfer sözleri!

"TRANSFERLE İLGİLİ BİRAZ BEKLEYİP GÖRECEĞİZ"

Valerien Ismael, kilit oyuncuları takımda tuttuklarını ifade ederek, "Transferler yaparak üzerine de koyduk. Milli takımdan dönen oyuncularımız Ghezzal, N'Koudou biraz geç katıldılar, Cisse yine yeni transfer geç katıldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den transfer sözleri!

Bu oyunculara takıma entegre etmek için zaman lazım. Hazırlık maçları oynayacağız, şu ana kadar iyi çalıştığımızı söyleyebilirim.

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