Üç silahşoruz

Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna kattığı Cenk Tosun, Avusturya kampında iddialı açıklamalarda bulundu. Milli forvet, "İyiyim, güzelim, yorgunum. Ama çok güzel geçiyor günler. Çok güzel bir duygu yaşıyorum. Kısa bir tatile çıkmışım gibi. Yuvama, evime, beni Cenk Tosun yapan yere döndüm. Çok mutluyum" diyerek sözlerine başlarken; forvet bölgesinde yaşanacak rekabet için "Rekabet her zaman olacak. Çok güzel bir şey. Rekabetin olmadığı yerde başarı olmaz. Rehavet çöker. Demba Ba, Mario Gomez, Vincent Aboubakar gibi isimlerle rekabete girdim. Her sene 10-15 gol attım" yorumunu yaptı.



3 FORVETLE BAŞLAMAK MANTIKLI



Yeni transferler Weghorst ve Muleka'nın imza atmasına çok sevindiğini belirten Cenk Tosun şöyle devam etti "Ben kötü olunca, onlar, onlar kötü olunca ben atacağım. O atacak, bu atacak ve takımı şampiyon yapacağız. Dünya Kupası ile birlikte fikstür zor olacak. Bence 3 forvetle lige başlamak çok mantıklı şey. Weghorst'u Wolfsburg'da oynarken izliyordum. Gomez benzeri bir forvet. Hoşuma giden bir forvet. Burnley'de sıkıntılı zamanlar geçirdi ama orada oynamak kolay değil. Taktik uymadı belki de. Premier Lig apayrı bir lig. Adapstasyon ve tempo yüksek. Weghorst çok iyi işler yapacak. Öyle düşünüyorum."



BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ HEP ŞAMPİYONLUK



Beşiktaş'ın hedefi şampiyonluktur, bunu konuşmaya bile gerek yok. En kötü sezonda dahi şampiyonluğa oynamak zorundayız. Beşiktaş büyük hedefleri olan bir camia. Bize yakışan da şampiyonluktur. Bizim için tek kulvarda oynamak bence bir avantaj. Avrupa'nın olmamasını avantaja çevirebiliriz. En büyük adaylardan biri biziz.



HERKES İŞİNİ BİLİYOR



Formasyonda herkes kendi işini yaparsa çok önemli değil. 3'lü mü, 5'li mi dersin, bilemem. Bizim hocamız da üstünde duruyor, geliştiriyor. Bu biraz zaman alabilir. Ama sezon başı, bunu oturtmak için güzel bir dönem. Oturunca rakiplere zor anlar yaşatabiliriz. Taktiksel açıdan çok detaya giremem. Kızmasın bana (gülerek). Çok yorucu ama iyi oynayınca rakiplere zor anlar yaşatacak bir sistem. Herkes kendi işini biliyor.



BENFICA MAÇINI UNUTAMAM



Benfica maçını unutamıyorum. Canlı izleyenler bana o durumu anlatırken gözleri doluyor. Devre arasında maça girmiştim. 3-0 yenik durumdayken, taraftarlarımız bizi alkışladı. 12. adam motive etti. Normal bir gol atsaydım geri dönüş olmayabilirdim. Öyle bir gol attım ki takım da motive oldu. 5 dakika daha olsa daha farklı olurdu.



KAPTANLIĞI ŞEREFLE YAPARIM



Beşiktaşlı Cenk, takım kaptanlığı konusuna açıklık getirdi. Yıldız forvet, "Kaptanlık için hoca ile görüşmemiz olmadı. G.Antep'ten gelen toy bir Cenk Tosun yok. Hocam bana kaptanlığı layık görürse şerefle üstlenirim. Kardeşlerim ve arkadaşlarım da beni saygıyla destekliyorlar. Severek o pozisyonu üstlenmek isterim. Ama hocanın kararı bu. Kaptanlık ekibine dahil olursam, üstüme düşeni yaparım" dedi. Cenk Tosun, idman temposuyla ilgili de "Hocamız çok agresif ve ağır idmanlar yaptırıyor. Ama takımın ihtiyacı var, sakatlık önleyici de oluyor" ifadelerini kullandı.



HAYATIMDA '2 ŞENOL' VAR

Hayatımda iki Şenol var, ikisi de çok değerli. Babam zaten sürekli benimle. Abi-kardeş gibiyiz, menajerliğimi de yapıyor. Şenol Güneş de benim iyi ve kötü zamanımda hep arkamda durdu. Şans verdiği dönemde genelde iyi performanslar gösterdim. Ülkemiz için çok değerli bir insan.

ERSİN VE UĞURCAN



Rüştü ve Volkan abiden sonra kaleci sorunu vardı, ama şimdi yok. Çok değerli kalecilerimiz var. Bence bir şeyleri daha doğru yapıyoruz demek oluyor bu. Nedenini tam bilmiyorum ama yetenekli kaleciler çıkıyor. En iyisi kim? Bir tane en iyi yazamam, iki tane de yazamam. Aynı takımda olduğumuz için Ersin'i derim. Daha sonra Uğurcan'ı yazarım. İkisini diyebilirim.



ANCELOTTİ FARKLIYDI



Şampiyonluk ve başarılara açım. Bu sene çok katkı vermeyi düşünüyorum. Çalıştığım hocaların hepsi çok değerli. Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan hoca. Hepsiyle çok iyi anlaştım. Ama en çok şey katan Ancelotti oldu diyebilirim. Saha içinde ve saha dışında iyi bir insandı. Çok paylaşımcıydı. Sadece futbol değil, futbol dışında da bazı şeyler öğretti bana.



ATİBA ÇOK DEĞİŞİK!



Atiba çok değişik bir adam yahu. Kulüp açıklayınca resme baktım, adam hiç mi değişmez! İfadesi, vücut dili. Hiç yaşlanmıyor. Bu takımda olması büyük bir avantaj. Arkadaşım, kaptanım. Ona teşekkür etmek istiyorum. İdmanda koşularda bile en önlerde koşuyor. Hırslı, istekli. Ona hayranım.



HOCALIK YAPABİLİRİM



Futbolu bırakınca da futbolun içinde kalmak istiyorum. Hocalıktan devam etmek istiyorum. Ya da daha fazla sportif direktör tarzında bir şey olmayı düşünüyorum. Ama daha uzun süre futbolu bırakmak istemiyorum. Beşiktaş'ta teknik direktörlük neden olmasın? İleride tecrübe kazandıktan sonra neden hocalık yapmayalım? Çok isterim.



BAŞKAN SÖZÜNÜN ARKASINDA DURDU



Başkanımız Ahmet Nur Çebi'den Allah razı olsun, dediğinin arkasında durdu. Zor dönemimde bile bana yardımcı oldu. Beşiktaş'ın kapısının açık olduğunu gösterdi. Premier Lig'den geliyorum. Her zaman aklımda Beşiktaş vardı. Aramızda büyük bir pazarlık olmadı. Pazarlık konusuna girmeyiz. Bu işin uzaması çok farklı şeylerle ilgiliydi.



TOSUN PAŞA HOŞUMA GİDİYOR



Ben de Beşiktaş taraftarıyım, taraftarımızın ne hissettiklerini biliyorum. Onlar her zaman bana sahip çıktı. Ben de onları utandırmadım. Son ana kadar mücadele ettim. Tosun Paşa olarak beni bağırlarına bastılar. Desteklerini benden çekmesinler. Ben de terimin son damlasına kadar her şeyi vermeye hazırım. Tosun Paşa benim de hoşuma gitmiyor değil.