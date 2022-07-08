Taktik idman yaptılar

Yeni sezona Avusturya'nın Bad Haring bölgesinde hazırlanan Beşiktaş, günün ilk idmanını yaptı. İlk bölümü kondisyon, ikinci bölümü taktik çalışma şeklinde geçen antrenman yağmur altında gerçekleşti. Taktik antrenmanının ardından Atiba Hutchinson, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Kartal Kayra Yılmaz ve Emirhan İlkhan, kondisyoner eşliğinde koşular yaptı.
ROMAIN SAISS AYRI ÇALIŞTI
Beşiktaş'ta önceki gün kampa dahil olan Rachid Ghezzal ve Kevin N'Koudou taktik bölümde takımdan ayrılarak koşu testlerine tabi tutuldu. Fas Milli Takımı'nın oynadığı son maçta dizinden hafif bir sakatlık yaşayan Romain Saiss ise özel programa uygun olarak takımdan ayrı çalışmasını sürdürdü.