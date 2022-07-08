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Muleka resmen Kartal!

Beşiktaş, Standard Liege’in 22 yaşındaki golcüsü Jackson Muleka’ya 5 yıllık imza attırdı. Portekiz kulübüne 3 milyon 350 bin euro ödeyecek olan Kartal, oyuncuya da yıllık 1 milyon euro net maaş verecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Muleka resmen Kartal!

Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Transfer dönemine devre arasında resmiyet kazandırdığı Gedson Fernandes'le giriş yapan, ardından sırasıyla Romain Saiss, Cenk Tosun ve Wout Weghorst'a siyah-beyazlı formayı giydiren Kara Kartal, 5. imzayı Jackson Muleka'ya attırdı. Standard Liege ile 3 milyon 350 bin euro karşılığında anlaşmaya varıldığını duyuran Beşiktaş, Demokratik Kongolu golcü ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 2022-23 yılından başlamak üzere yıllık 1 milyon euro net ücret alacak olan Muleka, imza töreninden sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Çok büyük bir kulüp olan Beşiktaş'a imza attım. Taraftarlarımızın önüne çıkacağım günü dört gözle bekliyorum. Her oyuncu bu yoğun atmosferi yaşamak ister. Beşiktaş'ın bana ilgisi ortaya çıktıktan sonra özellikle Instagram'da bana destek mesajı attılar. Şimdi artık sıra bana geldi. Beşiktaş'ı kimseye sormadım. Zaten kendi gözlerimle bu atmosferi yaşadım. Beşiktaş'a karşı oynadığım günkü atmosfer çok etkileyiciydi."

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