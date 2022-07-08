400 milyon TL’lik golcüler

Beşiktaş'ta üst üste yapılan forvet transferlerinin ardından siyah beyazlılar son sezonlarda ilk kez bu kadar piyasa değeri yüksek bir forvet hattına kavuştu. Wout Weghorst 14 milyon euro, Muleka 5 milyon euro'luk piyasa değeriyle öne çıkarken, yerli isimlerden Cenk Tosun'un 2 milyon, Kenan Karaman'ın ise 1.4 milyon euro'luk piyasa değeri var. Dört futbolcunun toplamda değeri 22.4 milyon euro'ya (400 milyon TL) ulaştı. Kara Kartal'da daha önce 2021-22'de Batshuayi-Güven- Larin-Kenan, 2020-21'de Aboubakar- Cenk-Larin- Güven, 2019-2000'de Burak-Umut Güven, 2018-19'da Burak-Love- Larin-Pektemek-Güven forvet hatları 22.4 milyon euro'nun altında kalmıştı.