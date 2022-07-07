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Weghorst’ta opsiyon zorunlu değil

Beşiktaş'ın uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı ve önceki gün sözleşme imzaladığı Hollandalı golcü Wout Weghorst'ta opsiyon bilmecesi açıklığa kavuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
Weghorst’ta opsiyon zorunlu değil

Beşiktaş'ın uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı ve önceki gün sözleşme imzaladığı Hollandalı golcü Wout Weghorst'ta opsiyon bilmecesi açıklığa kavuştu. Burnley'den bedelsiz olarak kiralama başarısını gösteren siyah-beyazlılar, oyuncunun sözleşmesine 10 milyon euro'luk satın alma opsiyonu koydu. Bu rakam 4 taksitle ödenebilecek, anlaşma Burnley Premier Lig'e çıksa da kalsa da madde geçerli olacak. İngilizlerin isteği üzerine konulan satış opsiyonunun zorunlu olmaması yönetimin elini oldukça rahatlattı.

YARIN KAMPTA!

Uzun süredir görüşülen ve nihayet transferi noktalanan Weghorst cuma günü yeni takımının Avusturya'daki kampına katılacak. Sağlık taramasından geçen ve imzayı atan Hollandalı golcünün eşyalarını almak için ülkesine gittiği ve ardından cuma günü Avusturya'ya geçeceği belirtildi.

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