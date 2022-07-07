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Savaşmaya geldik

Kara Kartal’ın yeni transferi Gedson Fernandes, “Taraftarlarımız sahada savaşan bir takım görecek. Valerien İsmael liderliğinde şampiyon olacağız” diye konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
Savaşmaya geldik
Beşiktaş'ın yeni transferi Gedson Fernandes, Avusturya kampında TRT SPOR'un sorularını yanıtladı. İlk olarak siyahbeyazlı taraftarlara seslenen yıldız oyuncu, "Onlara şunun sözünü veriyorum. Beşiktaş bu sene elinden gelenin en iyisini yapan, savaşan bir takım olacak. İyi zamanda, kötü zamanda taraftarımızın yanımızda olmasını istiyoruz. Onlara çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ın çok büyük bir taraftarı var. Bu da bize çok iyi hissettiriyor" ifadelerini kullandı. Teknik direktör Valerien İsmael'den de övgüyle bahseden Fernandes şöyle devam etti: "Şu an takımımızın lideri, burayı organize eden, bizi çok iyi çalıştıran bir kişi Valerien Ismael. Onun liderliğinde şampiyon olacağız. Çok pozitif, idmanlarımız, iletişimimiz... Hocamız ne isterse, nasıl bir tempo isterse onu yakalamak zorundayız. Sezon başladığı zaman ne kadar iyi çalıştığımızı herkes görecek. Biz hocamız ne istiyorsa en iyisini vereceğiz. Hangi sistem olursa olsun en iyisini vermek zorundayız."

GEDSON'DAN İNCİLER

Takım olarak birbirimizi tanıyoruz, beraber nasıl oynayabileceğimizi öğreniyoruz. Hocamızın bizden neler isteyeceğini öğreniyoruz.

Geçmişle ilgili konuşmam. Her futbolcu ülkelerin büyük takımlarında oynamak ister. Ben de Beşiktaş'ta olduğum için çok mutluyum.

Rizespor'a teşekkür ederim. Orada olduğum dönem keyifliydi. Taraftar, takım, şehir 1. Lig'i hak etmiyor. Umarım Süper Lig'e en kısa sürede geri döner.

Beşiktaş tartışmaya açık olmayacak şekilde Türkiye'nin en büyük takımlarından biri. Teklif geldiğinde heyecanlandım, buradaki projeye inandım.

Türkiye Ligi zor, takımlar çok iyi. Bu sezon çok zor geçecek. Kolektif olarak bakmalıyız. Takım olarak beraberiz, arkadaşız.

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