Savaşmaya geldik

Beşiktaş'ın yeni transferi Gedson Fernandes, Avusturya kampında TRT SPOR'un sorularını yanıtladı. İlk olarak siyahbeyazlı taraftarlara seslenen yıldız oyuncu, "Onlara şunun sözünü veriyorum. Beşiktaş bu sene elinden gelenin en iyisini yapan, savaşan bir takım olacak. İyi zamanda, kötü zamanda taraftarımızın yanımızda olmasını istiyoruz. Onlara çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ın çok büyük bir taraftarı var. Bu da bize çok iyi hissettiriyor" ifadelerini kullandı. Teknik direktör Valerien İsmael'den de övgüyle bahseden Fernandes şöyle devam etti: "Şu an takımımızın lideri, burayı organize eden, bizi çok iyi çalıştıran bir kişi Valerien Ismael. Onun liderliğinde şampiyon olacağız. Çok pozitif, idmanlarımız, iletişimimiz... Hocamız ne isterse, nasıl bir tempo isterse onu yakalamak zorundayız. Sezon başladığı zaman ne kadar iyi çalıştığımızı herkes görecek. Biz hocamız ne istiyorsa en iyisini vereceğiz. Hangi sistem olursa olsun en iyisini vermek zorundayız."
GEDSON'DAN İNCİLER
Takımolarak birbirimizi tanıyoruz, beraber nasıl oynayabileceğimizi öğreniyoruz. Hocamızın bizden neler isteyeceğini öğreniyoruz.
Geçmişleilgili konuşmam. Her futbolcu ülkelerin büyük takımlarında oynamak ister. Ben de Beşiktaş'ta olduğum için çok mutluyum.
Rizespor'a teşekkür ederim. Orada olduğum dönem keyifliydi. Taraftar, takım, şehir 1. Lig'i hak etmiyor. Umarım Süper Lig'e en kısa sürede geri döner.
Beşiktaştartışmaya açık olmayacak şekilde Türkiye'nin en büyük takımlarından biri. Teklif geldiğinde heyecanlandım, buradaki projeye inandım.
TürkiyeLigi zor, takımlar çok iyi. Bu sezon çok zor geçecek. Kolektif olarak bakmalıyız. Takım olarak beraberiz, arkadaşız.