Cenk, Boyd ve Hasic’e alkış!

Kamp çalışmaları için Avusturya'da olan Beşiktaş, 6 Temmuz Çarşamba günü çift idman yaptı. Taktik antrenmanın yıldızı Boyd, Hasic ve Cenk olurken, Valerien Ismael'in istediğini yapan futbolcuları sık sık alkışlaması ve tebrik etmesi dikkat çekti.
Kampçalışmaları için Avusturya'da olan Beşiktaş, 6 Temmuz Çarşamba günü çift idman yaptı. Sabahki taktik antrenmanda sahayı tam olarak kullanan Ismael, sürekli hücum organizasyonu denerken, orta sahayı Josef ve Gedson'dan oluşturdu. Ismael sağ bekte ise Rosier ve Kenan'ı sürekli değişmeli oynattı. Taktik antrenmanın yıldızı Boyd, Hasic ve Cenk olurken, Valerien Ismael'in istediğini yapan futbolcuları sık sık alkışlaması ve tebrik etmesi dikkat çekti.