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Beşiktaş'ın yeni transferi Cenk Tosun'dan Weghorst sözleri

Beşiktaş transfer haberi: Yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek olan milli yıldız Cenk Tosun, siyah beyazlıların yeni transferi hakkında konuştu. BeIN Sports'a açıklamalarda bulunan Cenk Tosun, Weghorst'u Beşiktaş'ın eski yıldızına benzetti. İşte Cenk Tosun'un röportajının detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 20:57 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 21:17
Cenk Tosun'dan flaş Weghorst sözleri

Beşiktaş'ın tekrar kadrosuna kattığı Cenk Tosun, BeIN Sports'a çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Cenk Tosun'un sözleri...

Cenk Tosun'dan flaş Weghorst sözleri

"EVİME GERİ DÖNDÜM"
"İyiyim, güzelim, yorgunum. Ama çok güzel geçiyor günler. Çok güzel bir duygu yaşıyorum. Kısa bir tatile çıkmışım gibi. Yuvama, evime, beni Cenk Tosun yapan yere döndüm. Çok mutluyum.

Cenk Tosun'dan flaş Weghorst sözleri

"İNGİLTERE'YE BÜYÜK UMUTLARLA GİTTİM"
"Çok büyük umutlarla İngiltere'ye gittim. Premier Lig'i her zaman hayal ediyordum. Üzülerek de gittim bir taraftan. Beni Cenk Tosun yapan kulüpten ayrılmak kolay olmadı. Yeni macera başkadı. Her şey güzel gidiyordu. Hoca değişimleri ve sakatlıklar beni etkiledi. Performansımda dalgalanmalar oldu. Ama çok güzel bir tecrübe oldu. Daha güçlü, daha tecrübeli bir Cenk geldi. Gaziantepspor'dan buraya geldiğim hırsla geldim. Yine açım. Şampiyonluk ve başarılara açım. Bu sene çok katkı vermeyi düşünüyorum. Hepsi çok değerli hocalar. Ancelotti Şampiyonlar Ligi'ni kazanan hoca. Hepsiyle çok iyi anlaştım. Ama en çok şey katan Ancelotti oldu diyebilirim. Saha içinde ve saha dışında iyi bir insandı. Çok paylaşımcıydı. Sadece futbol değil, futbol dışında da bazı şeyler öğretti bana."

Cenk Tosun'dan flaş Weghorst sözleri

"HAYATIMDA İKİ ŞENOL VAR"
"Hayatımda iki Şenol var, ikisi de çok değerli. Babam zaten sürekli benimle. Abi-kardeş gibiyiz. Menajerliğimi de yapıyor. Şenol Güneş de benim iyi ve kötü zamanımda hep arkamda durdu. Şans verdiği dönemde genelde iyi performanslar gösterdim. Ülkemiz için çok değerli bir insan kendisi. A Milli Takım'da gençleştirme durumu var. Her şey değişti. Kolay şeyler değil. İki maç sonra başarı bekleyecek bir zaman yok. Milli Takım için zaman tanınmalı. Ben de orada artık gereken ağabeyliği yapacağım. İyi yerlere geleceğiz. Son turnuvada iyi sonuçlar aldık. Devam ettirmek istiyoruz."

Cenk Tosun'dan flaş Weghorst sözleri

"FORVETTE SIKINTI ÇEKMEYİZ"
Arkadan gelen golcüler için yorumun nedir? Veliaht golcü kim?

"Bir ara hiç forvet çıkmıyordu. Burak ağabey ile ben vardım. Şimdi birçok isim var. Performanslarıyla iyi işler yapan Serdar Dursun var. O pozisyonda sıkıntı olacağını düşünmüyorum gelecek senelerde."

"YURT DIŞINA FORVET GÖNDEREMEDİK"
"Burak ağabey çok geç yaşta gitti, Enes erken yaşlarda gitti. Ben ise orta yaşlarda gittim. Yurt dışına fazla forvet gönderemedik. Stoper ve orta saha daha fazla ürettik. Çağlar, Merih gibi isimler gitti. Artık gelecek senelerde daha fazla golcü vereceğiz. Benfica maçını unutamıyorum. Canlı izleyenler bana o durumu anlatırken gözleri doluyor. Devre arasında maça girmiştim. 3-0 yenik durumdayken, taraftarlarımız bizi alkışladı. 12. adam motive etti. Normal bir gol atsaydım geri dönüş olmayabilirdim. Öyle bir gol attım ki takım da motive oldu. 5 dakika daha olsa daha farklı olurdu. O maç benim aklımdan hiç çıkmayacak. Unutamadığım maçlardan biri."

Cenk Tosun'dan flaş Weghorst sözleri

"BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ NEDEN OLMASIN"
"Futbolu bırakınca elbette planlarım var. Futbolun içinde kalmak istiyorum. İki planım var ama daha karar veremedim. Hocalıktan devam etmek istiyorum. Ya da daha fazla sportif direktör tarzında bir şey olmayı düşünüyorum. Daha uzun süre futbolu bırakmak istemiyorum. Ama bırakınca futbolun içinde kalmak istiyorum. Beşiktaş ve A Milli Takım'da oynama hayalim vardı. Bunları başardım. Beşiktaş'ta teknik direktörlük neden olmasın? İleride tecrübe kazandıktan sonra neden hocalık yapmayalım? Çok isterim.

Cenk Tosun'dan flaş Weghorst sözleri

"BENİ EN GÜZEL ANLATAN ŞARKI"
Ben sende tutuklu kaldım şarkısını neden seçti?

Beni en güzel anlatan şarkıydı. Taraftarlara da gönderme oldu. Sezen Aksu'yu çok seviyoruz. Hissettiklerimi aktarmak istedim. Yurt dışına gitmiş olabilirim ama kalbim burada demek istedim.

"HOCAMIZ AĞIR İDMANLAR YAPTIRIYOR"
"İdmanlar çok yoğun ve ağır geçiyor. Almanya'da da kamplar geçirdim, burada da geçirdim. Hocamız çok agresif ve ağır idmanlar yaptırıyor. Ama takımın ihtiyacı var. Sakatlık önleyici de oluyor. İdmanya yoruluyorsun ama dünyanın en güzel hissi gibi geliyor. Hocanın zor bir sistemi var. Doğru oynandığın iyi işler yapabileceğin bir sistem. Çok koşman gerekiyor. İnşallah sakatlıklar vermeyiz. Hazırlık maçlarıyla birlikte güzel geçecek. Öyle bakıyoruz."

Cenk Tosun'dan flaş Weghorst sözleri

"KAMP DÖNEMİ VERİMLİ GEÇİYOR"
"Rakım olarak da yüksek bir yerdeyiz. İdmanda zorlanıyorsun ama Türkiye'de daha rahat hissediyorsun kendini. Çok sıcak bir yer değil. Yağmur yağıyor ve zeminler çok güzel. Her türlü imkan var. Kamp dönemi verimli geçiyor. Otel de güzel seçilmiş. Herkes çok memnun. Sakatsız bir şekilde kamp geçsin istiyoruz."

Cenk Tosun'dan flaş Weghorst sözleri

"HERKES KENDİ İŞİNİ YAPARSA SORUN YOK"
"Formasyon herkes kendi işini yaparsa çok önemli değil. 3'lü mü 5'li mi dersin, çok takım yok. Bizim hocamız da üstünde duruyor. Geliştiriyor. Bu biraz zaman alabilir. Ama sezon başı bunu oturtmak için güzel bir dönem. Oturunca rakiplere zor anlar yaşatabiliriz. Taktiksel açıdan çok detaya giremem. Kızmasın bana (gülerek). Çok yorucu ama iyi oynayınca rakiplere zor anlar yaşatacak bir sistem. Herkes kendi işini biliyor. İnşallah güzel bir sezon başı geçirmek istiyoruz."

Cenk Tosun'dan flaş Weghorst sözleri

"23 NUMARAYI İSTİYORUM"
"Sakatlıklardan bahsetmek, kötü günlerden bahsetmek güzel değil. Ama bana tecrübe kattı. Her defasında ayağa kalkmasını bildim. Ailem beni motive etti. İki diz sakatlığı geçirdim. Uzun sürdü. Ailemi görünce geri dönüş için motive oluyordum. Kendimi güçlü tutmaya çalıştım. Boş zamanlarda okudum, çok düşündüm. Tecrübeler kazandım. Her şeyden bir pozitif çıkarmak gerek. 23 numarayı çok istiyorum. Henüz formayı isteme şansım olmadı. Welinton, tanıyacağınız en iyi insanlardan biri olabilir. Ona soracağım. 23'ü verirse mutlu olurum. Hatta onu yemeğe de götürürüm. Vermezse de canı sağ olsun. Vermezse belki 9 numara olabilir. İnşallah 23'ü alırım."

Cenk Tosun'dan flaş Weghorst sözleri

"HER ZAMAN HEDEF ŞAMPİYONLUK"
"Beşiktaş'ın hedefi şampiyonluktur. Konuşmaya da gerek yok. En kötü sezonda bile şampiyonluğa oynamak zorundayız. Büyük hedefleri olan bir camia. Bize yakışan şampiyonluktur. Bizim için tek kulvarda oynamak bence bir avantaj. Katar'daki Dünya Kupası maçları etkileyecek, hafta içinde maçlar olacak. Avrupa'nın olmamasını avantaja çevirebiliriz. En büyük adaylardan biri biziz.

Cenk Tosun'dan flaş Weghorst sözleri

"ZOR DÖNEMDE YANIMDA OLDU"
"Başkandan Allah razı olsun. Dediğinin arkasında durdu. Zor dönemimde bile bana yardımcı oldu. Beşiktaş'ın kapısının açık olduğunu gösterdi. Premier Lig'den geliyorum. Her zaman aklımda Beşiktaş vardı. Aramızda büyük bir pazarlık olmadı. Pazarlık konusuna girmeyiz. Bu işin uzaması çok farklı şeylerle ilgiliydi. Şu anda mutlu olduğum yerdeyim. Beşiktaş'a geri döndüm. 2014, 2015, 2016'da çok güzel arkadaşlıklar hatta kardeşliğimiz vardı. Çok güzel bir oyuncu grubumuz vardı. Masadan herkes ayrılmaya başladı. Ta ki sadece Necip kalana kadar (gülerek). Necip'i de yalnız bırakmak olmaz. Ben de geri döndüm. Umut Meraş, Kartal olsun, birçok arkadaşımız var."

Cenk Tosun'dan flaş Weghorst sözleri

"OĞUZHAN BENİM KARDEŞİM"
"Oğuzhan bu kulübe büyük katkılar verdi bence. İyi işler yaptı. Çok büyük bir futbolcu ve yetenek. Onu da sakatlıklar ve başka şeyler etkiledi. İstediği başarıları elde edemedi. Ama onun çok iyi bir kalbi olduğunu düşünüyorum. Hakkına hayırlısı olsun. Güzel bir yere imza atsın. O benim arkadaşım değil, hayat boyunca bir kardeşim gibi. Zaten telefonla da konuşuyoruz. Bağı koparmadık. Başarılar diliyorum. Atiba çok değişik bir adam yahu. Kulüp açıklayınca resme baktım, adam hiç mi değişmez! İfadesi, vücut dili. Hiç yaşlanmıyor. Bu takımda olması büyük bir avantaj. Arkadaşım, kaptanım. Ona teşekkür etmek istiyorum. İdmanda koşularda bile en önlerde koşuyor. Hırslı, istekli. Ona hayranım."

Cenk Tosun'dan flaş Weghorst sözleri

"YETENEKLİ KALECİLERİMİZ VAR"
"Rüştü abi ve Volkan abiden sonra kaleci sorunu vardı. Ama şimdi yok. Çok değerli kalecilerimiz var. Bence bir şeyleri daha doğru yapıyoruz demek oluyor. Nedenini tam bilmiyorum ama yetenekli kaleciler çıkıyor. En iyisi kim? Bir tane en iyi yazamam. İki tane de yazamam. Aynı takımda olduğumuz için Ersin'i derim. Daha sonra Uğurcan'ı yazarım. İkisini diyebilirim. Ben de Beşiktaş taraftarıyım. Ne hissettiklerini biliyorum. Onlar her zaman bana sahip çıktı. Ben de onları utandırmadım. Son ana kadar mücadele ettim. Tosun Paşa olarak beni bağırlarına bastılar. Desteklerini benden çekmesinler. Ben de terimin son damlasına kadar her şeyi vermeye hazırım. Tosun Paşa benim de hoşuma gitmiyor değil. Transferimi açıklamaya yakın önerilmişti. Güzel bir video işi oldu. Ben de çok severim Tosun Paşa'yı."

Cenk Tosun'dan flaş Weghorst sözleri

"GOMEZ BENZERİ BİR FORVET"
"Rekabet her zaman olacak. Çok güzel bir şey. Rekabetin olmadığı yerde başarı olmaz. Rehavet çöker. Demba Ba, Gomez, Aboubakar gibi isimlerle rekabete girdim. Her sene 10-15 gol attım. Muleka ve Weghorst'un imza atmasına çok sevindim. Ben kötü olunca, onlar, onlar kötü olunca ben atacağım. O atacak, bu atacak ve takımı şampiyon yapacağız. Dünya Kupası ile birlikte fikstür zor olacak. Bence 3 forvetle lige başlamak çok mantıklı şey. Weghorst'u Wolfsburg'da oynarken izliyordum. Gomez benzeri bir forvet. Hoşuma giden bir forvet. Burnley'de sıkıntılı zamanlar geçirdi ama orada oynamak kolay değil. Taktik uymadı belki de. Premier Lig apayrı bir lig. Adapstasyon ve tempo yüksek. Weghorst çok iyi işler yapacak. Öyle düşünüyorum."

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