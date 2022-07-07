Beşiktaş Muleka'yı resmen açıkladı! İşte transferin maliyeti

Beşiktaş'tan hücum hattına bir takviye daha geldi. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da kiralık geçiren ve performansıyla dikkat çeken Muleka'nın transferinde anlaşma sağlandığını duyurdu.



KAP'a yapılan açıklamaya göre, transfer için Standard de Liege'e 3.350 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Muleka ise yıllık 1 milyon euro maaş alacak.



Kulüpten yapılan bildirim şu şekilde:

Profesyonel Futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Standard de Liege SA Kulübü'ne net 3.350.000 Euro transfer bedeli ödenecektir.



Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere beş sezon için sezon başına net 1.000.000 Euro ödenecek şekilde anlaşmaya varılmıştır.