Haberler Beşiktaş 5. Kartal Muleka

5. Kartal Muleka

Dün akşam İstanbul’a gelen 22 yaşındaki Jackson Muleka için Standart Liege ile 3.5 milyon euro + bir sonraki satışından %15 pay karşılığında anlaşmaya varıldı!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
5. Kartal Muleka
Beşiktaş, yeni sezon öncesinde 5'inci transferini gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar Demokratik Kongolu oyuncu Jackson Muleka'yı renklerine bağladı. Larin'in ayrılığının ardından sol kanatta görev yapabilecek oyuncu arayışlarını sürdüren yönetim, 22 yaşındaki kanat-forvet Muleka'nın işini bitirdi. Uzun görüşmelerin ardından ilk resmi açıklama dün 16.09'da resmi siteden yapıldı ve Muleka'nın transferi için Standart Liege ile görüşmelere başlandığı KAP'a bildirildi.

MAÇ BAŞI 5 BİN EURO

Siyah-beyazlılar, Demokratik Kongolu futbolcuyu 3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti. Belçika ekibi Standard Liege, siyah beyazlıların 3.5 milyon euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan %15 pay teklifini kabul etti. Muleka ile ise 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Demokratik Kongolu oyuncu yıllık 1.1 milyon euro ve maç başı 5 bin euro ücret alacak. 22 yaşındaki forvet, resmi açıklamanın ardından Beşiktaş'ın Avusturya kampına katılacak.

VALERİEN İSMAEL BİZZAT ARADI!

Beşiktaş'ın Burnely'ye kaptırmak üzereyken son anda rotasını İstanbul'a çevirdiği Muleka konusunda ilginç detaylar ortaya çıktı. Kartal'ın Fransız teknik direktörü Valerien İsmael'in 22 yaşındaki Kongolu golcüyü arayarak gelmeye ikna ettiği belirtildi. Ismael, kendisini iki forvetli bir sistemde nasıl kullanmayı düşündüğünü anlatarak Muleka'yı ikna etti.

İMZAYI ATIP KAMPA GİDECEK

Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka, dün akşam İstanbul'a geldi. Saat 20.45'te inen uçakla gelen Muleka'yı yöneticiler karşıladı. İmzayı atıp Avusturya'ya gidecek.

Transfere Gedson Fernandes ile başlayan siyah-beyazlılar Romain Saiss, Cenk Tosun ve son olarak Wout Weghorst'u kadrosuna katmıştı. Muleka 5'inci yeni transfer oldu.

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