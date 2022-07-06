Haberler Beşiktaş Son dakika: Beşiktaş'tan flaş Muleka açıklaması!

Son dakika: Beşiktaş'tan flaş Muleka açıklaması!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'tan Muleka açıklaması geldi. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Jackson Muleka kulübümüzle transfer görüşmesi yapmak üzere bugün saat 19.15'te Brüksel-İstanbul uçağı ile İstanbul Havalimanı'na geliyor." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 15:04 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 15:09
Son dakika: Beşiktaş'tan flaş Muleka açıklaması!

Beşiktaş, Jackson Muleka için açıklama yaptı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ibarelere yer verdi:

"Jackson Muleka kulübümüzle transfer görüşmesi yapmak üzere bugün saat 19.15'te Brüksel-İstanbul uçağı ile İstanbul Havalimanı'na geliyor."

İŞTE BONSERVİS ÜCRETİ

Siyah beyazlılar, Demokratik Kongolu futbolcuyu 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti. Belçika ekibi Standard Liege, siyah beyazlıların 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan %15 pay teklifini kabul etti

Muleka ile ise 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Demokratik Kongolu oyuncu yıllık 1.1 milyon Euro ve maç başı 5 bin Euro ücret alacak.

22 yaşındaki forvet, resmi açıklamanın ardından Beşiktaş'ın Avusturya kampına katılacak.

Geçen sezonun 2. yarısı Kasımpaşa ile 14 maçta çıkan Kongolu forvet, 12 gol, 4 asistlik performans göstermişti.

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