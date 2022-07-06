Muleka geliyor

Beşiktaş, Weghorst'un ardından Muleka'nın da işini bitirdi. Siyah-beyazlılar Standard Liege ile uzun süren pazarlıkların ardından Kongolu oyuncuyu 3.5 milyon euro bonsercis bedeli karşılığında renklerine katıyor. Belçika ekibine bir sonraki satıştan da %15 pay ödeneceği belirtildi. Muleka ile 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Demokratik Kongolu oyuncu yıllık 1.1 milyon Euro ve maç başı 5 bin euro ücret alacak. 22 yaşındaki forvet, resmi açıklamanın ardından Beşiktaş'ın Avusturya kampına katılacak. Geçen sezonun 2. yarısı Kasımpaşa ile 14 maçta çıkan Kongolu forvet 12 gol ve 4 asistlik performans göstermişti.