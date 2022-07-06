Beşiktaş'ın yeni forveti Weghorst göz dolduruyor! İşte o istatistikler

Beşiktaş, uzun süredir beklediği golcüsüne kavuştu ve Hollandalı yıldız oyuncu Wout Weghorst'u önceki gece yarısı İstanbul'a getirdi. Yeni sezonda siyah-beyazlı ekibin en önemli gol silahı olacak Weghorst, futbol kariyeri boyunca gösterdiği performansla dikkat çeken bir isim. 1992'de Hollanda'nın Borne kentinde dünyaya gelen Weghorst, futbola doğduğu kentin amatör takımlarından NEO Borne'da başladı. Daha sonra Willem II'nin altyapısına dahil olan Wout Weghorst A takım ile forma giyemeden Emmen'e transfer oldu. 2013-2014 sezonuna kadar Emmen forması giyen Weghorst takımıyla çıktığı 66 maçta 21 gol attı.



MİLLİ TAKIMA ÇAĞIRILDI

2014-15 sezonunda Heracles Almelo'ya transfer olan Hollandalı oyuncu burada 73 maça çıktı ve takımına 24 gol 8 asistlik katkıda bulundu. 2015-16 sezonunda Heracles formasıyla 39 maça çıkıp 15 kez fileleri havalandıran Weghorst, büyük takımların radarına girmeyi başardı. 6 Temmuz 2016'da 1,5 milyon euro bedelle Alkmaar'a transfer oldu. Burada ilk sezonunda ligde 13 gol atan Weghorst, ayrıca Avrupa kupalarındaki ilk golünü de UEFA Avrupa Ligi'nde Dundalk'a karşı attı. İkinci sezonunda tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Weghorst, 27 gol atarak iyi bir sezon geçirdi ve Hollanda millî takımına davet edildi.



ADA'DA ETKİLİ OLAMADI

İki sezon Alkmaar forması giyen Weghorst 86 maça çıktı ve takımına 45 gol 13 asistlik katkı sağladı. 2018'de Wolfsburg ile dört yıllığına sözleşme imzalayan Hollandalı golcü Weghorst, Almanya'da 144 maça çıktı ve 70 gol, 22 asistlik katkıda bulundu. 2021-22'de Burnley'e transfer olan yıldız futbolcu, İngiltere'de 20 maça çıktı. Burnley'in de küme düşmesiyle beraber istenilen performansı veremeyen Weghorst, 2 gol 3 asistlik katkıda bulundu. 1.97'lik boyuyla dikkat çeken Hollandalı golcü, kalabalık savunmalara karşı yüksek gol becerisi, iyi bir bitirici olması ve hava toplarındaki etkinliği ile dikkat çekiyor.



BURADA OLMAK ÇOK GÜZEL

Weghorst, İstanbul'a iner inmez yaptığı ilk açıklamada çok mutlu olduğunu söyledi. Siyah-beyazlı ekipten bonuslar dahil senelik 3.2 milyon euro kazanacak olan Hollandalı, "Uzun süre aldı, ama burada olmak gerçekten güzel" ifadelerini kullanırken; gece yarısı kendisi karşılamaya gelen taraftarlara üçlü çektirmeyi de ihmal etmedi.



8 TEMMUZ'DA KAMPTA

Önceki gece yarısı özel uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaşan Weghorst, siyah-beyazlı yetkililerle birlikte kendisi için ayarlanan araç ile havalimanından ayrıldı. Yıldız oyuncu dün sabah sağlık kontrolünden geçti. Yöneticilerle birlikte tesisleri ve stadı geçen Hollandalı forvet, hamile olan eşiyle ilgili özel işlerini halletmek için ülkesine gidecek. Weghorst'un 8 Temmuz'da takımın Avusturya kampına katılması bekleniyor.



OPSİYON İCİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Weghorst'a siyah-beyazlı formayı giydirmek için çok çaba sarf eden yöneticiler, kiralık olarak transfer edilen golcünün sezon sonunda bonservisini alabilmek için de yoğun bir çaba sarf ediyor. Kiralık transferi tamamlayan Beşiktaş, Burnley yetkilileri ile temaslar sıcakken bonservis pazarlıklarına hemen başladı. Beşiktaş'ın amacının golcü oyuncu için uygun bir satın alma opsiyonu koydurarak sezon sonu bu opsiyonu kullanıp bonservisini almak olduğu öğrenildi.