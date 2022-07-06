Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Rıdvan Yılmaz bombası! Almanya olmadı yeni adresi...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Rıdvan Yılmaz bombası! Almanya olmadı yeni adresi...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirmek isteyen Beşiktaş'ta takımdan kimlerin ayrılacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Gözterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Rıdvan Yılmaz'ın Almanya transferi gerçekleşmedi. Yıldız futbolcunun takımda kalıp kalmayacağı gündemi meşgul ederken flaş bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 10:22
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Rıdvan Yılmaz bombası! Almanya olmadı yeni adresi...

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Rıdvan Yılmaz bombası! Almanya olmadı yeni adresi...

Eintracht Frankfurt'a transferi henüz gerçekleşmeyen milli sol bek dün takımla birlikte Avusturya kampına götürüldü.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Rıdvan Yılmaz bombası! Almanya olmadı yeni adresi...

Alman kulübü, sözleşmesi 2023'te bitecek olan Rıdvan için bonuslar hariç 4 milyon euro bonservis bedeli isteyen Beşiktaş'a bu parayı taksitler halinde ödemeyi teklif etmişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Rıdvan Yılmaz bombası! Almanya olmadı yeni adresi...

Siyah-beyazlıların bonservisi peşin istemesi ise transferin çıkmaza girmesine neden olmuştu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Rıdvan Yılmaz bombası! Almanya olmadı yeni adresi...

ALMANLAR SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Rıdvan'ı kadrosuna katmak isteyen Frankfurt'un son olarak peşinat miktarını artırdığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Rıdvan Yılmaz bombası! Almanya olmadı yeni adresi...

Peşin ödeme konusunda geri adım atan Beşiktaş'ın da yeni ödeme planını kabul ettiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Rıdvan Yılmaz bombası! Almanya olmadı yeni adresi...

Ancak Alman kulübünün son günlerde sürpriz bir şekilde Beşiktaş'la iletişimi durduğu ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Rıdvan Yılmaz bombası! Almanya olmadı yeni adresi...

Farklı oyuncularla da ilgilenen Frankfurt'un Rıdvan konusunda sessizlik içinde olduğu kaydedildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Rıdvan Yılmaz bombası! Almanya olmadı yeni adresi...

TORİNO 4 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR

Alman ekibinin Rıdvan transferini sezon sonunda bedelsiz olarak gerçekleştirmenin planlarını yaptığı da ileri sürüldü.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Rıdvan Yılmaz bombası! Almanya olmadı yeni adresi...

Milliyet'te yer alan habere göre Beşiktaş ile Frankfurt arasındaki görüşmeleri yakından takip eden Torino'nun, Rıdvan Yılmaz için umutlu bekleyişini sürdürdüğü ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Rıdvan Yılmaz bombası! Almanya olmadı yeni adresi...

İtalyan kulübünün milli futbolcu için önümüzdeki günlerde siyah-beyazlılara yeni bir teklif yapabileceği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Rıdvan Yılmaz bombası! Almanya olmadı yeni adresi...

Torino'nun Kartal'a 4 milyon euro bonservis ödemeye hazır olduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Rıdvan Yılmaz bombası! Almanya olmadı yeni adresi...

ÇEBİ AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın transfer olacağını duyurmuştu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Rıdvan Yılmaz bombası! Almanya olmadı yeni adresi...

A Spor'a konuşan Çebi, "Rıdvan gidiyor. Bir sol bek olarak Rıdvan'ın gittiği fiyat, bana göre çok iyi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Rıdvan Yılmaz bombası! Almanya olmadı yeni adresi...

Kamuoyuna bakıyorum beğenmiyorlar. '10 milyon euro dedin' diyorlar. Pazarlık yapıyorum, ne diyecektim başka? Sonraki satıştan pay var, çok garanti bonuslar var." ifadelerini kullanmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Rıdvan Yılmaz bombası! Almanya olmadı yeni adresi...

"YAKLAŞIK 6.5 MİLYON EURO BEŞİKTAŞ KASASINA GİRECEK"

Frankfurt'la Rıdvan Yılmaz için ödeme planında henüz anlaşamadığımız için biraz ayak sürtüyorum açıkçası.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Rıdvan Yılmaz bombası! Almanya olmadı yeni adresi...

Yaklaşık 6.5 milyon euro Beşiktaş kasasına girecek. 4 milyon euro yüzde 100, 6 milyon euro yüzde 99, 6.5 milyon euro yüzde 90 kasamıza girecek. Artı bir de %20 bir sonraki satışından gelir elde edeceğiz.

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