BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Rıdvan Yılmaz bombası! Almanya olmadı yeni adresi...

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor.
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor.
Eintracht Frankfurt'a transferi henüz gerçekleşmeyen milli sol bek dün takımla birlikte Avusturya kampına götürüldü.
Alman kulübü, sözleşmesi 2023'te bitecek olan Rıdvan için bonuslar hariç 4 milyon euro bonservis bedeli isteyen Beşiktaş'a bu parayı taksitler halinde ödemeyi teklif etmişti.
Siyah-beyazlıların bonservisi peşin istemesi ise transferin çıkmaza girmesine neden olmuştu.
ALMANLAR SESSİZLİĞİNİ KORUYOR
Rıdvan'ı kadrosuna katmak isteyen Frankfurt'un son olarak peşinat miktarını artırdığı öğrenildi.
Peşin ödeme konusunda geri adım atan Beşiktaş'ın da yeni ödeme planını kabul ettiği belirtildi.
Ancak Alman kulübünün son günlerde sürpriz bir şekilde Beşiktaş'la iletişimi durduğu ortaya çıktı.
Farklı oyuncularla da ilgilenen Frankfurt'un Rıdvan konusunda sessizlik içinde olduğu kaydedildi.
TORİNO 4 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR
Alman ekibinin Rıdvan transferini sezon sonunda bedelsiz olarak gerçekleştirmenin planlarını yaptığı da ileri sürüldü.
Milliyet'te yer alan habere göre Beşiktaş ile Frankfurt arasındaki görüşmeleri yakından takip eden Torino'nun, Rıdvan Yılmaz için umutlu bekleyişini sürdürdüğü ortaya çıktı.
İtalyan kulübünün milli futbolcu için önümüzdeki günlerde siyah-beyazlılara yeni bir teklif yapabileceği aktarıldı.
Torino'nun Kartal'a 4 milyon euro bonservis ödemeye hazır olduğu belirtildi.
ÇEBİ AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın transfer olacağını duyurmuştu.
A Spor'a konuşan Çebi, "Rıdvan gidiyor. Bir sol bek olarak Rıdvan'ın gittiği fiyat, bana göre çok iyi.
Kamuoyuna bakıyorum beğenmiyorlar. '10 milyon euro dedin' diyorlar. Pazarlık yapıyorum, ne diyecektim başka? Sonraki satıştan pay var, çok garanti bonuslar var." ifadelerini kullanmıştı.
"YAKLAŞIK 6.5 MİLYON EURO BEŞİKTAŞ KASASINA GİRECEK"
Frankfurt'la Rıdvan Yılmaz için ödeme planında henüz anlaşamadığımız için biraz ayak sürtüyorum açıkçası.
Yaklaşık 6.5 milyon euro Beşiktaş kasasına girecek. 4 milyon euro yüzde 100, 6 milyon euro yüzde 99, 6.5 milyon euro yüzde 90 kasamıza girecek. Artı bir de %20 bir sonraki satışından gelir elde edeceğiz.