BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Rıdvan Yılmaz bombası! Almanya olmadı yeni adresi...

Yaklaşık 6.5 milyon euro Beşiktaş kasasına girecek. 4 milyon euro yüzde 100, 6 milyon euro yüzde 99, 6.5 milyon euro yüzde 90 kasamıza girecek. Artı bir de %20 bir sonraki satışından gelir elde edeceğiz.