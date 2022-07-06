Avusturya Kartalı

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını İstanbul'da tamamlayan Beşiktaş, ikinci kamp dönemi için dün Avusturya'ya gitti. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Salzburg'a gelen siyah-beyazlı ekip, daha sonra kara yoluyla 16 Temmuz'a kadar kamp yapacağı Bad Haring bölgesindeki oteline geçti. Kara Kartallar kamptaki ilk antrenmanını da akşam saatlerinde gerçekleştirdi. Kondisyon, açma germe ve pas çalışmalarının ardından taktik çalışan siyah beyazlı takım ardından şut çalıştı. Beşiktaşlı oyuncuların neşeli olması gözden kaçmadı. Siyah-beyazlı ekip., kampta hazırlık karşılaşmaları oynayacak.



3 İSİM BUGÜN KATILACAK

Avusturya'ya takımdan önce gelen teknik direktör Valerien Ismael kafilede yer almazken, Beşiktaş'ın yeni transferler Gedson Fernandes ve Cenk Tosun da kadroda yer aldı. Sezonun sona ermesinin ardından milli takım kamplarına katıldıkları için izinli olan Romain Saiss, Rachid Ghezzal ve Georges- Kevin N'Koudou ise kampa bugün katılacak.



RIDVAN DA KAFİLEDE

Beşiktaş'ın Avusturya kampına katılan isimlerden biri de Rıdvan Yılmaz oldu. Transferi için Frankfurt ile anlaşılan genç sol bek, ödeme planı henüz netleşmediği için Alman ekibine katılamadı. Bu durumda da formunu koruması için Avusturya kampına dahil edildi. Rıdvan iki kulüp arasındaki son kriz de çözülürse Almanya'nın yolunu tutacak.