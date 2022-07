Beşiktaş'ın Fransız hocası Valerian Ismael, kişisel sosyal medya hesaplarından gönderdiği mesajla çalışma arkadaşlarını da unutmadı. Şahsi twitter ve Instagram hesaplarından, ''The team behind the scene / Sahnenin gerisindeki ekip'' cümlesiyle gönderdiği mesajda, ekibinde birlikte çalıştığı takım arkadaşlarını da takipçileriyle paylaşan Fransız teknik adam kısa sürede siyah beyazlılardan yoğun etkileşim aldı.