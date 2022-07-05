Son Kartal Weghorst!

Ve Beşiktaş uzun süredir peşinde koştuğu Wout Weghorst'u transfer etmeyi başardı. Butshuayi, Larin ve Güven Yalçın ile yollarını ayırdıktan sonra forvet transferine yönelen siyah-beyazlılar aradığı golcüyü İngiltere'de buldu. Yönetim, küme düşen Burnley'in golcüsü Weghorst için sürdürdüğü transfer politikasında mutlu sona ulaştı. Yapılan pazarlıkların ardından senelik 2.8 milyon euro garanti para + bonuslar olmak üzere toplam 3.2 milyon euro'ya anlaşılan Weghorst, ailesini de ikna etmeyi başardı.



KİRALAMA BEDELİ YOK

Oyuncu ve ailesi ikna edilen Hollandalı forvet için kulübü Burnley ile görüşmeler hız kazandı. İlk olarak golcü yıldızı kiralamaya sıcak bakmayan Ada ekibi, Beşiktaş'ın ısrarlı baskıları üzerine dayanamadı ve Wout Weghorst'u 1 sezonluk kiralama teklifini kabul etti. Bu arada siyah-beyazlı yönetim Wout Weghorst için Burnley kulübüne (küme düştüğü için) kiralama bedeli ödemeyecek. Ancak siyah-beyazlıların, oyuncunun sözleşmesine 8 milyon euro'luk satın alma opsiyonu koydurduğu ortaya çıktı.



GOMEZ GİBİ KRAL OLUR

Beşiktaş'ın yeni transferi Cenk Tosun da Hollandalı golcü Weghorst'a övgüler yağdırdı. Tosun Paşa "Weghorst çok kaliteli bir forvet. Almanya'da zirve yaptı, İngiltere'de ise sadece uyum sorunu yaşadı. Onunla birlikte forma rekabetinde olmak büyük keyif olacak. Ben Weghorst'un, tıpkı Mario Gomez gibi gol kralı olacağına inananlardanım. Kalitesini burada da en iyi şekilde ortaya koyacaktır" ifadelerini kullandı.





SEZONUN 4. TRANSFERi OLDU

Siyah-beyazlıların yeni transferi Wout Weghorst, Beşiktaş'ı bu sezon 4. transferi oldu. Geçtiğimiz sezon anlaşılan ve bu sezon resmi imzayı atan Gedson Fernandes'in ardından, Romain Saiss'i renklerine katan Kartal, geçtiğimiz hafta eski golcüsü Cenk Tosun'la da yeniden anlaştı. Önceki gün de takım kaptanı Atiba ile sözleşme uzatan siyah-beyazlılar, Weghorst'un da alarak bu sezonki 4. takviyesini gerçekleştirmiş oldu.



AVUSTURYA KAMPINA KATILACAK!

Hollandalı forvet Weghorst, siyahbeyazlıların Avusturya kampında takıma dahil olacak. Bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisine 1 senelik siyah- beyazlı formaya katacak imzayı atması beklenen 29 yaşındaki golcü, ardından Avusturya'da bugün başlayacak olan yeni sezon hazırlık kampında takıma dahil olacak.



FORMALI PAYLAŞIMI BEĞENDİ

Beşiktaş'ın 'ın renklerine kattığı Wout Weghorst'tan flaş bir hareket geldi. Hollandalı forvet, bir siyah- beyazlı taraftarın sosyal medya üzerinden "Wout Weghorst, Beşiktaş'ta" paylaşımını beğendi. Yıldız oyuncunun bu hareketi Beşiktaş camiasından büyük beğeni aldı.



VURDUĞU GOL OLSUN

Beşiktaş camiası Weghorst transferinden çok memnun. Beşiktaş'ın eski yöneticilerin, bir dönem Başkan Çebi'nin de danışmanlığı yapan Erol Kaynar da twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Kaynar paylaşımında, "Weghorst'ta yıllardır tadı damağımızda kalan Gomez'i görüyorum, inşallah yanılmam. Beşiktaş'ımıza çok yakışacak, vurduğu gol olsun" ifadelerine yer verdi.



İLK MAÇI 9 TEMMUZ'DA

Beşiktaş, bugünden itibaren Avusturya kampına başlıyor. Yeni transfer Hollandalı süper golcü Wout Weghorst'un siyah-beyazlı formayla ilk maçına burada çıkması bekleniyor. Hollandalı forvetin, bir diğer yeni transfer Cenk Tosun ile birlikte 9 Temmuz'da oynanacak Almanyanın köklü takımlarından olan Werder Bremen maçında sahada olmasına kesin gözüyle bakılıyor.