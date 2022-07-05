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SON DAKİKA - Beşiktaş Wout Weghorst transferini KAP'a bildirdi!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Wout Weghorst transferinin detaylarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Siyah-beyazlılar, Hollandalı golcünün 1 yıllığına kiralandığını açıkladı ve bu geçici transfer için İngiliz ekibi Burnley'e herhangi bir ücret ödenmeyeceğini duyurdu. Öte yandan Wout Weghorst'a 1 yıl için 2.8 milyon euro maaş ödeneceği ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 20:03 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 20:15
SON DAKİKA - Beşiktaş Wout Weghorst transferini KAP'a bildirdi!

Beşiktaş, İngiliz ekibi Burnley'den Wout Weghorst'u 1 yıllığına kiraladı. Siyah-beyazlılar, KAP'a yaptığı duyuruda, Hollandalı golcünün transfer detaylarını açıkladı.

Buna göre; İngiliz ekibine herhangi bir kiralama ücreti ödenmeyecek. Weghorst ise Beşiktaş'tan 1 yıllık 2.8 milyon euro maaş alacak.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel Futbolcu Wout François Maria Weghorst'un geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile 06.07.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere anlaşmaya varılmıştır. Burnley FC Kulübü'ne kiralama bedeli ödenmeyecektir. Oyuncuya 2022-2023 sezonu için net 2.800.000 Avro garanti ücret ve ayrıca net 200.000 Avro Performans Primi Şirketimiz tarafından ödenecektir.

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