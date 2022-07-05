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Jackson Muleka Beşiktaş'ta!

Siyah-beyazlılar, Kongolu kanat-forvet için kulübü S. Liege ile anlaştı 3.5 milyon euro bonservis ödenecek olan Muleka, 5 yıllık imza atacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 06:50
Jackson Muleka Beşiktaş'ta!

Beşiktaş yeni haftaya hızlı başladı. Weghorst'un işini bitiren siyah-beyazlılar, uzun süredir görüşme halinde olduğu Jackson Muleka'yı da renklerine bağladı. Siyah-beyazlıların transfer listesindeki isimlerin başında gelen Muleka'yla ilgili dün çarpıcı gelişmeler yaşandı. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Standart Liege kulübü, Burnley ile anlaşmasına rağmen Muleka, Beşiktaş'a gitmek istediğini söyledi. Kongolu oyuncu, Beşiktaş'ta forma giymek istediğini belirterek Standart Liege yetkililerinden kolaylık isterken; bunu fırsat bilen siyah- beyazlılar da 3.5 milyon euro'luk bir bonservis bedeliyle Belçika ekibiyle el sıkıştı. Taraflar, yapılacak olan bonservis ödeme konusunda da ortak noktada buluştu. 22 yaşındaki Muleka ile 5 senelik anlaşma imzalayacak olan siyah-beyazlılar, oyuncuyu Avusturya kampına yetiştirmeye çalışıyor.

Profesyonel kulüp kariyerinde toplam 99 resmi karşılaşmaya çıkan Mukela, bu periyotta rakip fileleri 41 kez havalandırırken, 13 de asist yaptı ve toplamda 54 gole direkt katkı sağladı. Muleka, Kasımpaşa formasıyla 14 maçta 12 gol ve 5 asistlik bir performans sergilemişti.

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