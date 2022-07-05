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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Weghorst imzayı attı! İşte ilk sözleri

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda mutlu sona ulaşmak isteyen Beşiktaş Weghorst'u kadrosuna kattı. Yıllık 2.8 milyon Euro kazanacak olan Hollandalı golcü ile sözleşme imzalandı. Yıldız futbolcu imzanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte ilk sözleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 22:04
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Weghorst imzayı attı! İşte ilk sözleri

Beşiktaş Kulübü, Burnley'de forma giyen santrfor Wout Weghorst'un kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Weghorst imzayı attı! İşte ilk sözleri

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncunun kulübü Burnley'e kiralama ücreti ödenmeyecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Weghorst imzayı attı! İşte ilk sözleri

Beşiktaş, 29 yaşındaki Hollandalı oyuncuya ise yıllık 2 milyon 800 bin Euro garanti ücret ve 200 bin Euro performans primi ödeyecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Weghorst imzayı attı! İşte ilk sözleri

Siyah-beyazlı kulübün KAP açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Wout François Maria Weghorst'un geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile 06.07.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere anlaşmaya varılmıştır. Burnley FC Kulübü'ne kiralama bedeli ödenmeyecektir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Weghorst imzayı attı! İşte ilk sözleri

Oyuncuya 2022-2023 sezonu için net 2.800.000 Avro garanti ücret ve ayrıca net 200.000 Avro Performans Primi Şirketimiz tarafından ödenecektir."

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Weghorst imzayı attı! İşte ilk sözleri

İMZAYI ATTI

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla Weghorst imzayı attı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Weghorst imzayı attı! İşte ilk sözleri

Hollandalı futbolcu attığı imzanın ardından açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Weghorst imzayı attı! İşte ilk sözleri

İŞTE WEGHORST'UN SÖZLERİ:

"Çok mutluyum ve çok memnunum. Stadyuma az önce geldim ve ilk defa gördüm. Her şey çok güzel. Biraz zaman aldı ama buna değdi."

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Weghorst imzayı attı! İşte ilk sözleri

"Taraftarların ilgisi kararımda etkili oldu. Hollanda'daki evime formalar ve atkılar geldi."

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Weghorst imzayı attı! İşte ilk sözleri

"Geçmişte Beşiktaş'ta oynamış oyuncularla temaslarım oldu. Kulüple ilgili her şeyi internetteki farklı yerlerde, YouTube'da gördüm.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Weghorst imzayı attı! İşte ilk sözleri

Kalbimin sesi daha önemliydi. Doğru bir karar olduğunu söyledi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Weghorst imzayı attı! İşte ilk sözleri

Bugüne kadar hep böyle karar verdim. Her şeyden önemlisi buydu."

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Weghorst imzayı attı! İşte ilk sözleri

WEGHORST KİMDİR?

1992 doğumlu olan Hollandalı golcü oyuncu Weghorst, kariyerinde Emmen, AZ Alkmar, Wolfsburg ve son olarak Burnley formaları giydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Weghorst imzayı attı! İşte ilk sözleri

1,97'lik boyuyla dikkat çeken golcü oyuncu özellikle uzun toplarda ve kafa toplarında etkili vuruşlarıyla biliniyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Weghorst imzayı attı! İşte ilk sözleri

Hollanda Milli Takımı formasını da 14 kez giyen ve ilk milli maçını 23 Mart 2018'de oynayan Weghorst, milli forma altında 14 maçta 3 gollük performans gösterdi.

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