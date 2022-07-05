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Amartey harekatı

Vida’nın yerine Saiss’i alan siyah-beyazlılar, Welinton’un yerine de Daniel Amartey’i renklerine katmayı hedefliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 06:50
Amartey harekatı

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah- beyazlılar, Faslı stoper Saiis'in ardından yabancı bir stoperi daha kadrosuna katmak üzere. Gana basını, Beşiktaş'ın Welinton'un yerine düşündüğü ismin Daniel Amartey olduğunu öne sürdü. Footballghana. com'un haberine göre; İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de forma giyen futbolcu için Beşiktaş önemli bir aşama kaydetti. Haberde, Beşiktaş'ın 27 yaşındaki savunma oyuncusu ile sözleşme imzalamaya yakın olduğu ifade edildi. Futbolcunun menajeriyle de temasa geçildiği haberin detaylarında yer alırken, Beşiktaş'ın futbolcuya yıllık 2 milyon euro ödeyeceği belirtildi. Ganalı futbolcu, stoper pozisyonunun dışında sağ bek ve ihtiyaca göre ön liberoda da oynayabiliyor.

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