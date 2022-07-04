Haberler Beşiktaş SON DAKİKA: Beşiktaş Muleka transferi için Standard Liege ile anlaşma sağladı!

SON DAKİKA: Beşiktaş Muleka transferi için Standard Liege ile anlaşma sağladı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonnunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlılar listenin başında yer alan Muleka için Standard Liege ile anlaşma sağladı. Muleka ile 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Belçika ekibine 3.5 milyon Euro'nun biraz altında bir bonservis ödenecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 17:37 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 17:42
SON DAKİKA: Beşiktaş Muleka transferi için Standard Liege ile anlaşma sağladı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonnunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Siyah-beyazlılar listenin başında yer alan Muleka için Standard Liege ile anlaşma sağladı.

Muleka ile 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Belçika ekibine 3.5 milyon Euro'nun biraz altında bir bonservis ödenecek.

Kulüpler arasında ödeme planı görüşmeleri devam ediyor.

Muleka ile de el sıkışıldı. İlk yılında Beşiktaş'tan 900 bin Euro kazanacak. Bu rakam her yıl artarak 1.3 milyon Euro'ya kadar çıkacak.

17 GOLE DİREKT KATKI YAPTI

Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de 14 maça çıkan Kongolu golcü, 12 gol atıp 5 de asist yaparak müthiş bir performans ortaya koydu. İstanbul ekibinde kısa sürede gösterdiği etkili performansla adından söz ettiren 22 yaşındaki santrafor, Türkiye'de 4 büyüklerin radarına girerken Avrupa'dan da taliplerinin olduğu iddia edilmişti.

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