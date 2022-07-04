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Beşiktaşlı Cyle Larin Club Brugge'a transfer oldu! Sözleşme süresi...

Beşiktaş ile süren pazarlığın ardından yeniden sözleşme imzalamak için anlaşma sağlayamayan Kanadalı golcü Cyle Larin'in yeni durağı belli oldu. Belçika temsilcisi Club Brugge, Cyle Larin'in transferini resmen açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 13:45 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 15:50
Beşiktaşlı Cyle Larin Club Brugge'a transfer oldu! Sözleşme süresi...

Beşiktaş ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından çeşitli Türk takımlarıyla da görüşmelerde bulunan ancak anlaşamayan Cyle Larin'in yeni durağı belli oldu.

Buna göre Cyle Larin, Tigres ve Olympiakos ile de görüşmeler yapmasına karşın son kararını verdi.

BELÇİKA'YA TRANSFER OLDU
Larin, Belçika temsilcisi Club Brugge'a transfer oldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Öte yandan Brugge, Cyle Larin'in formalı fotoğrafını paylaştı ve transferi resmen duyurdu. Öte yandan anlaşmanın 3 yıllık olduğu aktarıldı.

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