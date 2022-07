Beşiktaşlı Cyle Larin Club Brugge'a transfer oldu! Sözleşme süresi...

Beşiktaş ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından çeşitli Türk takımlarıyla da görüşmelerde bulunan ancak anlaşamayan Cyle Larin'in yeni durağı belli oldu.

Buna göre Cyle Larin, Tigres ve Olympiakos ile de görüşmeler yapmasına karşın son kararını verdi.

BELÇİKA'YA TRANSFER OLDU

Larin, Belçika temsilcisi Club Brugge'a transfer oldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Brugge, Cyle Larin'in formalı fotoğrafını paylaştı ve transferi resmen duyurdu. Öte yandan anlaşmanın 3 yıllık olduğu aktarıldı.





Cyle is a Bruges Boy! 🔵⚫ Welcome to the family, @cylelarin16!