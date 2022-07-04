Beşiktaş kamp çalışmalarının İstanbul etabını tamamladı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını dün sabah tamamladı. Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmalarıyla başlayan idman taktik çalışmayla tamamlandı. Öte yandan Teknik Direktör Valerien Ismael ile futbolcular, antrenman sonrası bir araya geldikleri Milli Takım hocası ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Kuntz ile bir süre sohbet etti.



BUGÜN İZİN YARIN YOLCULUK

Bu arada Kartal'a geri dönen golcü Cenk Tosun da dün yeni döneminin ilk idmanına çıktı. Tosun Paşa hiç yabancılık çekmedi. İstanbul etap hazırlıklarını tamamlayan ve bugünü izinli geçirecek. Siyah-beyazlılar, yurt dışındaki kamp çalışmalarının ilk etabını gerçekleştirmek üzere yarın saat 12.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Avusturya'nın Salzburg kentine gidecek. Kartal burada hazırlık maçları oynayacak.