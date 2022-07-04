Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan transfer sözleri! "İlgilendiğimiz isimler..."

Emre Kocadağ, yeni sezonun hayırlı olmasını dilerken, "Fair-playin hakim olduğu, saha içinin konuşulduğu, rekabetin hakim olduğu bir sezon olur. 19 takım mücadele edecek. Her takımın kendisine göre bir hazırlığı ve yapılanması var.