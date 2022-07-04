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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan transfer sözleri! "İlgilendiğimiz isimler..."

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu fikstürü Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekilirken, kura çekiminin ardından Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Genel Sekreter Mehtap Mutluşan Ferah ile TFF ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk hedefleyen bir takım ortaya çıkarmak istediklerini ifade eden Kocadağ, transfer süreciyle ilgili konuştu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 21:38 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 21:38
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan transfer sözleri! "İlgilendiğimiz isimler..."

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Süper Lig 2022-23 sezonu fikstür çekimi sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan transfer sözleri! "İlgilendiğimiz isimler..."

Şampiyon olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Kocadağ, transferle ilgili konuştu.

İşte o açıklamalar....

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan transfer sözleri! "İlgilendiğimiz isimler..."

Emre Kocadağ, yeni sezonun hayırlı olmasını dilerken, "Fair-playin hakim olduğu, saha içinin konuşulduğu, rekabetin hakim olduğu bir sezon olur. 19 takım mücadele edecek. Her takımın kendisine göre bir hazırlığı ve yapılanması var.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan transfer sözleri! "İlgilendiğimiz isimler..."

19 takım içinde 1 şampiyon çıkacak ve biz de şampiyonluk için en iyi takımı kurmak istiyoruz.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan transfer sözleri! "İlgilendiğimiz isimler..."

İnşallah hazırlıklarımızı tamamlayacağız ve bu sezon şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız. İnşallah güzelliklerin konuşulduğu bir lig olur.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan transfer sözleri! "İlgilendiğimiz isimler..."

Geçen sene hakem hatalarından çok canımız yandı. Yeni bir federasyon var, çok güzel bir enerji ve yenilikler var.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan transfer sözleri! "İlgilendiğimiz isimler..."

Umarım geçen seneki hataların önüne geçer bu yönetim. Hakem hatalarından çok saha içi rekabetin ön plana çıktığı bir sezon temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan transfer sözleri! "İlgilendiğimiz isimler..."

"GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ OYUNCULARIN İSTEYENİ ÇOK"
Beşiktaş olarak transferde tevazuyu elden bırakmadıklarını ifade eden Kocadağ, "Beşiktaş olarak tevazuyu elden bırakmıyoruz ama iddiamızı da ortaya koymamız lazım. Şampiyonluk hedefleyen bir takım ortaya çıkarmak istiyoruz. Taraftarımız da bize güveniyor.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan transfer sözleri! "İlgilendiğimiz isimler..."

Geçmiş dönemde de transfer süreçlerinde başarılı işler yaptığımızı düşünüyorum.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan transfer sözleri! "İlgilendiğimiz isimler..."

Geçen sene sonuç olarak başarılı olamasak da transfer sürecinde başarılı olduk.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan transfer sözleri! "İlgilendiğimiz isimler..."

En iyi isimleri, teknik ekibin isteği doğrultusunda getireceğiz. Tabii ki pazarlıklar uzun sürüyor.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan transfer sözleri! "İlgilendiğimiz isimler..."

Konuştuğumuz oyuncular, kolay oyuncular değil, Avrupa'da birçok isteyeni olan transferi zor oyuncular. Bu konuda taraftarlarımız bize güvensin" açıklamasını yaptı.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan transfer sözleri! "İlgilendiğimiz isimler..."

Beşiktaş Genel Sekreteri Mehtap Mutluşan Ferah, Beşiktaş'ın 120. yılı ve Cumhuriyetin de 100. yılı olduğunu ifade ederek, "İnşallah güzel bir sezon geçirip taraftarlarımıza şampiyonluk hediye etmek istiyoruz. Geçen sene kötü bir kura çekmiştik, inşallah bu seneki güzel bir kura olur. Hayırlı olsun" dedi.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan transfer sözleri! "İlgilendiğimiz isimler..."

Son olarak konuşan Kemal Erdoğan ise "Bütün takımlara hayırlı olsun. Sakatlıkların olmadığı, başkanımızın ve federasyon başkanının da ifade ettiği gibi, sahadaki temiz ve adil futbolun ortaya çıktığı bir sezon olsun.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan transfer sözleri! "İlgilendiğimiz isimler..."

En büyük temennimiz hakemlerin en az konuşulduğu sezon olması. Hak eden kazansın ve adil futbol olsun, maç lütfen sahada oynansın" açıklamasını yaptı.

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