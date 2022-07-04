Atiba ile 1 yıl daha

Beşıktaş, tecrübeli oyuncu Atiba Hutchinson ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz; 2013-2014 sezonundan bu yana formamızı giyen, kazandığımız son üç Süper Lig, bir Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan, sahada gösterdiği özveri, saha dışında sergilediği beyefendi kişiliğiyle taraftarlarımızın gönlünde taht kuran Atiba Hutchinson ile yeni sözleşme imzaladı" ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Atiba Hutchinson'la yeni dönemde başarılar diledi. Kartal'ın yeni sezon formalarıyla poz veren Kanadalı futbolcu, "Yuvada kalmak çok güzel. Umarım bir şampiyonluk daha yaşayabilirim" şeklinde konuştu.



ARKADAŞLARI KUTLADI

Atiba Hutchinson'nın 1 yıllık daha imza fotoğraflarının kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılması sonrası Beşiktaşlı futbolcular da kaptanı kutladı. Josef de Souza, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier gibi isimler başta fotoğraflara yorum olarak alkış ve güç emojileri bırakarak Atiba ile devam edilmesine mutlu olduklarını gösterdiler.