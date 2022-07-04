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Alex Teixeira kıymete bindi

Beşiktaş'ın lig bitmeden gözden çıkardığı Teixeira'ya yaklaşık 2 ay önce kulüp bulması söylenmişti. Ancak Brezilyalıya ne ülkesi ülkesi ne de Arabistan'dan teklif geldi. Sonrasında Teixeira'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Bu gelişmenin ardından Teixeira cephesinde transfer hareketliliği yaşanmaya başladı. Sambacıyla Palmeiras ve Corinthians'ın yakından ilgilendiği ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
Alex Teixeira kıymete bindi

Beşiktaş'ın lig bitmeden gözden çıkardığı Teixeira'ya yaklaşık 2 ay önce kulüp bulması söylenmişti. Ancak Brezilyalıya ne ülkesi ülkesi ne de Arabistan'dan teklif geldi. Sonrasında Teixeira'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Bu gelişmenin ardından Teixeira cephesinde transfer hareketliliği yaşanmaya başladı. Sambacıyla Palmeiras ve Corinthians'ın yakından ilgilendiği ifade edildi. Yaşanan bu durum da bazı kulüplerin teklif yapmak için oyuncunun ayrılmasını beklediğini gözler önüne serdi.

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