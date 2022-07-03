Taksitle Rıdvan olmaz!

Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz'ın transferi bir türlü sonuçlanmıyor. Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferinde Frankfurt'tan 3 milyon euro peşin, kalan 1 milyon euro'yu ise taksit olarak isterken, Almanlar 1 milyon euro peşin, kalanı taksit vermek istiyor.
Beşiktaş'ıngenç yıldızı Rıdvan Yılmaz'ın transferi bir türlü sonuçlanmıyor. Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferinde Frankfurt'tan 3 milyon euro peşin, kalan 1 milyon euro'yu ise taksit olarak isterken, Almanlar 1 milyon euro peşin, kalanı taksit vermek istiyor. Bu durum görüşmelerin tıkanmasına sebep oldu. Frankfurt'un, Beşiktaş cephesinden istenen ödeme yöntemini kabul etmemesi kriz çıkardı. Rıdvan Yılmaz'ın Avusturya'da yapılacak ilk etap kampında kadroda olacağı belirtildi.