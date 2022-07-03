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SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ | Beşiktaş'tan TFF'ye tesis teşekkürü!

Yeni sezon öncesi hazırlıklarının ilk etabını Riva'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapan Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'na teşekkür mesajı yayınladı. İşte o açıklama...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 19:45
SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ | Beşiktaş'tan TFF'ye tesis teşekkürü!

Beşiktaş Kulübü, futbol takımının kamp çalışmaları için Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ni açan Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) teşekkür etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan teşekkür mesajında, "BJK Nevzat Demir Tesisleri'mizin bakımda olduğu dönemde Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ni futbol A takımımıza açan ve takımımızın İstanbul etabı kamp dönemi çalışmalarına imkan sağlayan Türkiye Futbol Federasyonuna teşekkür ederiz." denildi.

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