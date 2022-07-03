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Muleka olmadı yeni rota İngiltere

Beşiktaş kanat forvet arayışlarında rotasını yeniden İngiltere’ye çevirdi. Premier Lig ve Championship ekiplerini mercek altına alan siyah-beyazlılar, Ismael'in de yakından tanıdığı ve güvendiği isimleri almayı planlıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 06:50
Muleka olmadı yeni rota İngiltere
Beşiktaş bir yandan direkt 11 oynayacak forvet arayışını sürdürürken, kanat forvet için de girişimler var. Bu kapsamda listeye alınan Muleka transferinde Burnley devreye girerek Beşiktaş'ın planlarını alt üst etti. Bunun üzerine siyah-beyazlı yönetim, kanat-forvet arayışlarında Fransız teknik adamın da sistemine uygun en doğru ismi almak için İngiltere pazarına odaklandı. Premier Lig ve Championship ekiplerini mercek altına alan Beşiktaş, Ismael'in de yakından tanıdığı ve güvendiği isimleri almayı planlıyor.
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