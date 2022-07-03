Joao Pedro’ya Valencia takibi

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimlerden biri olan Joao Pedro karar aşamasında. 30 yaşındaki hücum oyuncusunun Cagliari'den ayrılabileceğini belirten İtalyan basını, en güçlü adayların Beşiktaş ve Valencia olduğunu duyurdu.
Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimlerden biri olan Joao Pedro karar aşamasında. 30 yaşındaki hücum oyuncusunun Cagliari'den ayrılabileceğini belirten İtalyan basını, en güçlü adayların Beşiktaş ve Valencia olduğunu duyurdu. Brezilya doğumlu İtalyan futbolcunun kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.