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Joao Pedro’ya Valencia takibi

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimlerden biri olan Joao Pedro karar aşamasında. 30 yaşındaki hücum oyuncusunun Cagliari'den ayrılabileceğini belirten İtalyan basını, en güçlü adayların Beşiktaş ve Valencia olduğunu duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 06:50
Joao Pedro’ya Valencia takibi
Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimlerden biri olan Joao Pedro karar aşamasında. 30 yaşındaki hücum oyuncusunun Cagliari'den ayrılabileceğini belirten İtalyan basını, en güçlü adayların Beşiktaş ve Valencia olduğunu duyurdu. Brezilya doğumlu İtalyan futbolcunun kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
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