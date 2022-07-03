İsmael taviz vermiyor

BeşiktaşTeknik Direktörü Valerien Ismael, yeni sezondaki planını belirledi. Fransız çalıştırıcı, kendi anlayışından taviz vermeyecek. Ismael, takımıyla yaptığı taktik çalışmalar ve antrenmanlarda üçlü savunmadan geri adım atmıyor. Öte yandan Valerien Ismael, ana sistem olarak 3-4-1-2'yi belirlerken, 3-4-3 de alternatif sistem olarak öne çıktı. Fransız çalıştırıcı, hızlı hücum varyasyonları, doğru diziliş ve topu ayağında çok tutmadan direkt oyun üzerinde duruyor. Futbolculara top kayıpları sonrasında en hızlı şekilde geri kazanmanın çalışmaları da yaptırılıyor.