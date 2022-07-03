Hoş geldin Paşa

Everton'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşma sağlayamayan Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri döndü. Kartal, 31 yaşındaki oyuncunun transferini resmen açıkladı: " 2014-18 yılları arasında ve 2020-21 sezonunda formamızı giyen, kazandığımız son üç Süper Lig (2015-16, 2016-17, 2020-21) ve bir Türkiye Kupası (2020-21) şampiyonluklarında pay sahibi olan Cenk Tosun ile sözleşme imzaladı. Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı ile Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelen Cenk, 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tosun'a yuvana hoş geldin der, başarılar dileriz."



CENK: EVİME GERI DÖNDÜM



Cenk Tosun, Beşiktaş'ın açıklaması sonrası bir paylaşım yaptı. Tecrübeli golcü, "Bir gün herkes evine döner.. Sana geldiğim ilk günü hatırlıyorum. Tüm hayatını birkaç hayal üzerine adayan, yapılmaz denilenleri her defasında yapmak için uğraşan, tek gayesi başarılı olmak isteyen o adam yine sana geldi. Beni ben yapan camiaya yani yuvama geldim. Yaşadığım 3 şampiyonluk, binlerce anı, yüzlerce gol ve milyonlarca güzel fotoğraf karesi. Attığım gollerden sonra evimizde Tosun Paşa müziğinin çalmasıyla herkesin bir ağızdan ismimi haykırması... Şimdi yeniden ilk günkü heyecanımla, daha büyük bir hırsla geliyorum" ifadelerini kullandı.



22 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ



Cenk Tosun, Premier Lig takımı Everton'daki 4.5 sezonluk kariyeri sonrası takıma veda etmişti. Milli futbolcu, Premier Lig kariyerinde Everton formasıyla 61 maçta 11 gol atarken kiralandığı Crystal Palace'ta da 5 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi. 31 yaşındaki forvet, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 ile 2017-2018 sezonunun ilk yarısı olmak üzere toplamda 3,5 sezon Beşiktaş'ta forma giydi. Tecrübeli futbolcu, 142 resmi müsabakada 64 kez fileleri havalandırdı. Cenk, 2018 Ocak'ta 22.5 milyon euro'ya Everton'a gitmişti.

2020-21'in 2. yarısında kiralık olarak yeniden Beşiktaş'a gelen Cenk sakatlığı nedeniyle ligde sadece 3 maç oynarken sezon sonu Everton'a geri dönmüştü. Beşiktaş'ta çıktığı 145 resmi maçta 67 kez ağları havalandıran Cenk yaptığı 14 asistle 81 gole direkt katkı vermeyi başardı.



Beşiktaş'ın 2014-15 sezonu öncesinde Gaziantepspor'dan kadrosuna kattığı Cenk Tosun, Beşiktaş'ta 2 lig, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadıktan sonra 2018'in devre arasında 22.5 milyon euro bonservisle Everton'a transfer oldu.



CENK TOSUN 'GOL' ATTIKÇA KAZANACAK!



Beşiktaş'ta 3. Cenk Tosun dönemi resmen başlıyor... 1+1 yıllık sözleşme imza atan Cenk'in kontratına dair detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Yıldız oyuncuya garanti ücret düşürülerek maç başı ve gol bonusunun artırıldığı bir sözleşme teklif edildi. Cenk'e sadece gol için değil yaptığı asistler için de bonus maddesi konuldu. Opsiyon maddesi ise 25 maçta forma giyerse otomatik olarak devreye girecek.