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Golcü forvet Luuk de Jong PSV yolcusu

Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Luuk de Jong'un yeni adresi belli oldu. Golcü futbolcu, eski takımına dönecek Bonservisi Sevilla'da bulunan Luuk de Jong, ülkesinin takımlarından PSV Eindhoven'a transfer olacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 06:50
Golcü forvet Luuk de Jong PSV yolcusu
Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Luuk de Jong'un yeni adresi belli oldu. Golcü futbolcu, eski takımına dönecek Bonservisi Sevilla'da bulunan Luuk de Jong, ülkesinin takımlarından PSV Eindhoven'a transfer olacak. Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli ismin sağlık kontrolünden de geçtiği ifade edildi.
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