BEŞİKTAŞ HABERİ: Weghorst'ta mutlu son! İmzalar atılıyor

Beşiktaş'ın renklerine katmak için gün saydığı forvet Weghorst'ta ise geri sayım sürüyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "2-3 güne işi bitiririz" diyerek resmen ilan ettiği bu transfer için artık saatler sayılıyor.



Burnley'de forma giyen Hollandalı forvetle senelik 2.7 milyon euro karşılığında anlaşan siyah- beyazlılar, İngiliz ekibine kiralama bedeli ödemeyecek.



Kiralık transferi konusunda anlaşılmasına rağmen Beşiktaş'ın 'satın alma opsiyonu' koydurma isteği üzerine tekrar yeni bir pazarlık yapıldığı öğrenildi.



İki kulübün düşündüğü rakamlar arasında 3 milyon euro'luk fark bulunuyor. Bu sorun çözüldüğü anda Weghorst, İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacak.