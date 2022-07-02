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BEŞİKTAŞ HABERİ: Weghorst'ta mutlu son! İmzalar atılıyor

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta golcü transferinde mutlu sona ulaşıldı. Siyah-beyazlılar bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Hollandalı santrfor Weghorst’la anlaşmaya vardı. Satın alma opsiyonu üzerinde pazarlıklar tamamlandığında imzalar atılacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
BEŞİKTAŞ HABERİ: Weghorst'ta mutlu son! İmzalar atılıyor

Beşiktaş'ın renklerine katmak için gün saydığı forvet Weghorst'ta ise geri sayım sürüyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "2-3 güne işi bitiririz" diyerek resmen ilan ettiği bu transfer için artık saatler sayılıyor.

Burnley'de forma giyen Hollandalı forvetle senelik 2.7 milyon euro karşılığında anlaşan siyah- beyazlılar, İngiliz ekibine kiralama bedeli ödemeyecek.

Kiralık transferi konusunda anlaşılmasına rağmen Beşiktaş'ın 'satın alma opsiyonu' koydurma isteği üzerine tekrar yeni bir pazarlık yapıldığı öğrenildi.

İki kulübün düşündüğü rakamlar arasında 3 milyon euro'luk fark bulunuyor. Bu sorun çözüldüğü anda Weghorst, İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacak.

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