Beşiktaş'ta yeni formalar tanıtıldı

Beşiktaş'ın yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımı dün sabah gerçekleştirildi. TFF Riva Tesisleri'nde gerçekleştirilen siyah- beyazlıların 2022-23 sezonu forma tanıtımına, yöneticiler Engin Baltacı, Serhan Çetinsaya, Mutluşan Ferah, Murat Kılıç, Ali Bayrak, Seyit Ateş ile forma göğüs sponsorluğunu üstlenen Rain'in Türkiye Genel Müdürü Mehmet Çamır, teknik direktör Valerien Ismael ve futbolcular katıldı. Beşiktaş'ın yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü antrenman öncesinde teknik patron Ismael ile futbolcular Josef de Souza, Gedson Fernandes, Necip Uysal, Kenan Karaman ve Umut Meraş, yeni sezon formalarını giyerek basın mensuplarının karşısına çıktılar.



"BÜYÜK İLGİ BEKLİYORUZ"

İkinci Başkan Engin Baltacı, "Türk futbol tarihinin en büyük meblağı, göğüs reklamı nedeniyle sponsorumuz Rain tarafından Beşiktaş'a katkı olarak sunuldu. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Formalarımızı umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten güzel formalar. Beşiktaş camiasını bu formalardan almaya davet ediyoruz" dedi. Rain Türkiye Genel Müdürü Mehmet Çamır da Beşiktaş'ın iki yıl boyunca göğsünde Rain'i taşıyacak olmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek "Beşiktaş markasıyla yan yana olmak bize gurur veriyor. Önemli sponsorluklar ve iş birlikleriyle katkı sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.