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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Cenk Tosun yuvaya geri döndü!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak kadrosunu Romain Saiss ve Gedson Fernandes ile güçlendiren siyah-beyazlılar, hücum yönünden de geniş ve rotasyonlu bir kadro oluşturmak istiyor. Bu bağlamda Weghorst ile anlaşma noktasına gelen Kara Kartal, kadrosuna eski futbolcusu Cenk Tosun'u kattığını duyurdu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 19:05 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 19:59
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Cenk Tosun yuvaya geri döndü!

Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, milli futbolcu Cenk Tosun'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından, golcü Cenk Tosun ile ilgili bir paylaşım yapıldı. "Biz ayrılamayız. Yuvana hoş geldin Tosun Paşa." ifadelerinin yer aldığı paylaşımda, Cenk Tosun'un, Beşiktaş'ın yeni sezon formalarını giydiği bir videoya da yer verildi.

BİR GÜN HERKES EVİNE DÖNER

Transferi sonrası açıklamalarda bulunan Cenk Tosun, Bir gün herkes evine döner. Sana geldiğim ilk günü hatırlıyorum. Tüm hayatını birkaç hayal üzerine adayan, yapılmaz denilenleri her defasında yapmak için uğraşan, tek gayesi başarılı olmak isteyen o adam yine sana geldi. Beni ben yapan camiaya yani yuvama geldim." dedi.

Yaşadığım 3 şampiyonluk, binlerce anı, yüzlerce gol ve milyonlarca güzel fotoğraf karesi. Attığım gollerden sonra evimizde Tosun Paşa müziğinin çalmasıyla herkesin bir ağızdan ismimi haykırması.

Şimdi yeniden ilk günkü heyecanımla, daha büyük bir hırsla geliyorum. Unutmamalı, bir gün herkes evine döner.

EVERTON'A VEDA ETMİŞTİ

Milli futbolcu Cenk Tosun, İngiltere Premier Lig takımı Everton'daki 4,5 sezonluk kariyeri sonrası takıma veda etmişti.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda milli futbolcu, "Burada hayatım boyunca unutamayacağım dört buçuk yıl geçirdim. İnişlerimiz ve çıkışlarımız oldu bu sürede ve artık vedalaşma zamanı geldi. Beraber çalıştığım hocalarıma, takım arkadaşlarıma, personelimize, yönetimimize, başkanımıza ve tabii ki desteklerini hiç esirgemeyen taraftarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duydum ve hayatım boyunca da duymaya devam edeceğim. Everton'ın her zaman kalbimde bir yeri olacak. Bu kulüp inanıyorum ki en kısa sürede potansiyeline ulaşıp çok güzel günler görecek ve ben de o gün geldiğinde bir taraftar olarak sizlerle birlikte bu mutluluğu paylaşacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Cenk Tosun, Premier Lig kariyerinde Everton formasıyla 61 maçta 11 gol atarken kiralandığı Crystal Palace'da da 5 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.

31 yaşındaki golcü futbolcu, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 ile 2017-2018 sezonunun ilk yarısı olmak üzere toplamda 3,5 sezon Beşiktaş'ta forma giydi. Tecrübeli futbolcu, 142 resmi müsabakada 64 kez fileleri havalandırdı. Cenk, 2018 Ocak'ta 22,5 milyon avro bonservis ücretiyle Everton'a transfer olmuştu.

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