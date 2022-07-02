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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın listesindeki Samuel Umtiti el yakıyor!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların listesinde yer alan Samuel Umtiti'nin bonservisi ise el yaktı. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 12:15
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın listesindeki Samuel Umtiti el yakıyor!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın listesindeki Samuel Umtiti el yakıyor!

Siyah-beyazlıların tecrübeli oyuncusu Domagoj Vida, takımdan ayrılmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın listesindeki Samuel Umtiti el yakıyor!

Hırvat futbolcunun yerine ise Faslı defans Romain Saiss transfer edilmişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın listesindeki Samuel Umtiti el yakıyor!

Bu bölgeye bir takviye daha yapmak isteyen Kara Kartal'da gündeme birçok isim geliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın listesindeki Samuel Umtiti el yakıyor!

O isimlerden biri de Barcelona ile yollarını ayırması beklenen Fransız futbolcu Samuel Umtiti'ydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın listesindeki Samuel Umtiti el yakıyor!

Beşiktaş'ın stoper adaylarından biri olan Samuel Umtiti konusunda adaylar artıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın listesindeki Samuel Umtiti el yakıyor!

Ancak piyasa değeri 2 milyon euro'ya kadar inen 28 yaşındaki stoperin maaşı el yakıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın listesindeki Samuel Umtiti el yakıyor!

Bu nedenle futbolcuyu elden çıkarmanın hesaplarını yapan Barcelona, yeni teklifleri bekliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın listesindeki Samuel Umtiti el yakıyor!

SAMUEL UMTITI KİMDİR?

14 Kasım 1993 tarihinde Kamerun'da dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın listesindeki Samuel Umtiti el yakıyor!

Kamerun asıllı Fransız kariyerine Olympique Lyon altyapısında başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın listesindeki Samuel Umtiti el yakıyor!

2016 yılında 25 milyon euro karşılığında Katalan devi Barcelona'ya transfer oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın listesindeki Samuel Umtiti el yakıyor!

Barça formasıyla toplamda 132 karşılaşmada görev alan Umtiti, 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın listesindeki Samuel Umtiti el yakıyor!

Fransa Milli Takımı'nda görev yapan deneyimli oyuncu, çıktığı 31 müsabakada 4 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın listesindeki Samuel Umtiti el yakıyor!

Umtiti, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın listesindeki Samuel Umtiti el yakıyor!

Fransız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro...

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