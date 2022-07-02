BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın listesindeki Samuel Umtiti el yakıyor!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.
Siyah-beyazlıların tecrübeli oyuncusu Domagoj Vida, takımdan ayrılmıştı.
Hırvat futbolcunun yerine ise Faslı defans Romain Saiss transfer edilmişti.
Bu bölgeye bir takviye daha yapmak isteyen Kara Kartal'da gündeme birçok isim geliyor.
O isimlerden biri de Barcelona ile yollarını ayırması beklenen Fransız futbolcu Samuel Umtiti'ydi.
Beşiktaş'ın stoper adaylarından biri olan Samuel Umtiti konusunda adaylar artıyor.
Ancak piyasa değeri 2 milyon euro'ya kadar inen 28 yaşındaki stoperin maaşı el yakıyor.
Bu nedenle futbolcuyu elden çıkarmanın hesaplarını yapan Barcelona, yeni teklifleri bekliyor.
SAMUEL UMTITI KİMDİR?
14 Kasım 1993 tarihinde Kamerun'da dünyaya geldi.
Kamerun asıllı Fransız kariyerine Olympique Lyon altyapısında başladı.
2016 yılında 25 milyon euro karşılığında Katalan devi Barcelona'ya transfer oldu.
Barça formasıyla toplamda 132 karşılaşmada görev alan Umtiti, 2 gol atarken 1 de asist yaptı.
Fransa Milli Takımı'nda görev yapan deneyimli oyuncu, çıktığı 31 müsabakada 4 gol kaydetti.
Umtiti, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
Fransız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro...