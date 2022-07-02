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BEŞİKTAŞ HABERİ: Cenk Tosun yuvada!

Batshuayi, Larin ve Güven’i gönderen siyah-beyazlılar eski forveti Cenk Tosun’la 1+1 senelik yeni anlaşmaya vardı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
BEŞİKTAŞ HABERİ: Cenk Tosun yuvada!

Forvet transferi için geri sayıma geçen Beşiktaş'ta Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı. Siyah-beyazlılar, 2 aydır temasta olduğu eski golcüsüyle kesin olarak anlaşma yaptı. Son yapılan son görüşmede tarafların 1+1 yıllık sözleşme şartlarında el sıkıştığı öğrenildi. Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun'a 1.5 milyon euro garanti ücret verilmesi bekleniyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in milli futbolcuyu forvetin yanı sıra kanatlarda kullanmayı düşündüğü ve bu nedenle transferi çok istediği öğrenildi. Milli futbolcu ile yapılan görüşmelerde anlaşmanın sağlandığı ve resmi imzaların iki gün içinde atılacağı öğrenildi. Cenk Tosun'un 5 Temmuz'da başlayacak Avusturya kampına da katılacağı bildirildi.

Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 145 maçta görev yapan Cenk Tosun 67 gol atarken 14 de asist yaptı ve 81 gole direkt katkı sağladı.

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