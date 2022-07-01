SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray Okay Yokuşlu'nun peşinde!

Yaz transfer döneminin başlamasıyla birlikte kulüpler, kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Yaz transfer döneminin başlamasıyla birlikte kulüpler, kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Geleceği merak edilenler arasında milli futbolcu Okay Yokuşlu da yer alıyor...
Bonservisi Celto Vigo'da olan ve geçen sezon satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Getafe'de forma giyen Okay Yokuşlu Türkiye'ye dönebilir.
Sabah'ta yer alan habere göre Getafe kulübünün 2.5 milyon euro olan satın alma opsiyonunu kullanmaması üzerine oyuncu bir yıl daha kontratının kaldığı Celta Vigo'ya döndü.
İspanyol ekibinin yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Okay Yokuşlu'ya bonservisini verebileceği konuşuluyor.
Orta saha ve stoperde de görev yapabilen 28 yaşındaki oyuncu için Galatasaray ve Beşiktaş'ın devrede olduğu öğrenildi.
Sassuolo'nun bonservisi için 3 milyon euro istediği Kaan Ayhan transferini sonuçlandıramayan Galatasaray ile Beşiktaş Okay'da ısrarcı.
Tecrübeli oyuncunun Celta Vigo'daki durumunu netleştirmesi halinde iki kulübün de pazarlık masasına oturacağı gelen haberler arasında.
OKAY YOKUŞLU KİMDİR?
9 Mart 1994 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Karşıyaka altyapısında başladı. Ardından Altay altyapısına transfer oldu.
Sırasıyla Kayserispor, Trabzonspor, Celta Vigo, West Bromwich ve Getafe formaları giydi.
Yarım sezon Getafe'de kiralık olarak oynayan Okay, çıktığı 11 maçta 1 asiste imzasını attı.
A Milli Futbol Takımı'nda da forma giyen başarılı orta saha, 39 karşılaşmada 1 gol kaydetti.
28 yaşındaki milli futbolcu, 1.91 boyunda...
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro...