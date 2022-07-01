Haberler Beşiktaş SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray Okay Yokuşlu'nun peşinde!

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray Okay Yokuşlu'nun peşinde!

Son dakika transfer haberleri... Yaz transfer döneminin açılmasıyla takımlar kadrolarına takviye yapmak için harekete geçti. Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündemine aynı isim geldi. İki ezeli rakip, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu istiyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 10:39
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray Okay Yokuşlu'nun peşinde!

Yaz transfer döneminin başlamasıyla birlikte kulüpler, kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray Okay Yokuşlu'nun peşinde!

Geleceği merak edilenler arasında milli futbolcu Okay Yokuşlu da yer alıyor...

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray Okay Yokuşlu'nun peşinde!

Bonservisi Celto Vigo'da olan ve geçen sezon satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Getafe'de forma giyen Okay Yokuşlu Türkiye'ye dönebilir.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray Okay Yokuşlu'nun peşinde!

Sabah'ta yer alan habere göre Getafe kulübünün 2.5 milyon euro olan satın alma opsiyonunu kullanmaması üzerine oyuncu bir yıl daha kontratının kaldığı Celta Vigo'ya döndü.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray Okay Yokuşlu'nun peşinde!

İspanyol ekibinin yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Okay Yokuşlu'ya bonservisini verebileceği konuşuluyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray Okay Yokuşlu'nun peşinde!

Orta saha ve stoperde de görev yapabilen 28 yaşındaki oyuncu için Galatasaray ve Beşiktaş'ın devrede olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray Okay Yokuşlu'nun peşinde!

Sassuolo'nun bonservisi için 3 milyon euro istediği Kaan Ayhan transferini sonuçlandıramayan Galatasaray ile Beşiktaş Okay'da ısrarcı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray Okay Yokuşlu'nun peşinde!

Tecrübeli oyuncunun Celta Vigo'daki durumunu netleştirmesi halinde iki kulübün de pazarlık masasına oturacağı gelen haberler arasında.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray Okay Yokuşlu'nun peşinde!

OKAY YOKUŞLU KİMDİR?

9 Mart 1994 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray Okay Yokuşlu'nun peşinde!

Profesyonel futbol kariyerine Karşıyaka altyapısında başladı. Ardından Altay altyapısına transfer oldu.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray Okay Yokuşlu'nun peşinde!

Sırasıyla Kayserispor, Trabzonspor, Celta Vigo, West Bromwich ve Getafe formaları giydi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray Okay Yokuşlu'nun peşinde!

Yarım sezon Getafe'de kiralık olarak oynayan Okay, çıktığı 11 maçta 1 asiste imzasını attı.

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