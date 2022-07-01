Jovane Cabral'dan transfer açıklaması! Beşiktaş...

Beşiktaş'ın transfer hedeflerinden biri olarak gösterilen Jovane Cabral, geleceğine ilişkin konuştu.
Beşiktaş'ın transfer hedeflerinden biri olarak gösterilen Jovane Cabral, geleceğine ilişkin konuştu.
Transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda gözler hücum hattına çevrildi.
Teknik direktör Valerien Ismael'in istekleri doğrultusunda hareket eden yönetim, hücum hattını zenginleştirmeyi amaçlıyor.
Cyle Larin ve Güven Yalçın ile sözleşme yenileme görüşmelerinden sonuç çıkaramayan Kara-Kartal, hedefteki isimlerle temaslarını sıklaştırdı.
Cenk Tosun ve Weghorst'un tranfserinde büyük yol kaydeden yönetim, sol kanat mevkisini Jovane Cabral ile güçlendirmek istiyor.
Transfer için görüşmeler devam ederken, 24 yaşındaki futbolcudan geleceğine dair açıklama geldi.
İşte o sözler...
Cabral, "Sporting ile sözleşmem devam ediyor. Kulüp ne yapmak istiyorsa, ben saygı duymaya hazırım.
Kafamın içinde iyi bir profesyonel futbolcu olma düşüncesi var. Önemli olan şey, her sezon kendini geliştirmek." ifadelerini kullandı.
Geçen sezon kiralandığı Lazio için de konuşan 24 yaşındaki futbolcu, "Lazio, güzel bir deneyimdi, ama sadece birkaç maçta oynayıp bir şeyler öğrenemezsin. Ben Sarri için sadece bir seçenektim ve onun seçimlerine saygı duydum.
Lazio'da kesinlikle kimsenin davranışlarım hakkında olumsuz bir şey düşündüğünü sanmıyorum. Hem antrenmanlarda hem de maçlarda elimden geleni yaptım" dedi.
Sol kanat mevkisinde oynayan Jovane Cabral, sağ kanat ve forvet arkası bölgelerinde de görev yapabiliyor.
Yeşil Burun Adalı futbolcu, ülkesinin milli takımında 5 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.
Jovane Cabral, 2018 yılında Sporting altyapısından A Takım'a yükseldi.
31 Ocak 2022 yılında İtalya Ligi ekibi Lazio'ya kiralanan Cabral, Haziran 2022'de Sporting'e döndü.
Geçtiğimiz sezon Portekiz ekibinde 21 resmi maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Jovane Cabral'ın güncel piyasa değeri 5.50 milyon euro olarak gösteriliyor.