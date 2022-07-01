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Jovane Cabral'dan transfer açıklaması! Beşiktaş...

Son dakika spor haberi: Sol kanat arayışlarında olan Beşiktaş, Yeşil Burun Adalı oyuncu Jovane Cabral'ı radarına aldı. Siyah-beyazlıların transfer gözdesi konumunda bulunan 24 yaşındaki oyuncu, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Peki Jovane Cabral'ın yeni adresi neresi olacak? İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 22:26
Jovane Cabral'dan transfer açıklaması! Beşiktaş...

Beşiktaş'ın transfer hedeflerinden biri olarak gösterilen Jovane Cabral, geleceğine ilişkin konuştu.

Jovane Cabral'dan transfer açıklaması! Beşiktaş...

Transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda gözler hücum hattına çevrildi.

Jovane Cabral'dan transfer açıklaması! Beşiktaş...

Teknik direktör Valerien Ismael'in istekleri doğrultusunda hareket eden yönetim, hücum hattını zenginleştirmeyi amaçlıyor.

Jovane Cabral'dan transfer açıklaması! Beşiktaş...

Cyle Larin ve Güven Yalçın ile sözleşme yenileme görüşmelerinden sonuç çıkaramayan Kara-Kartal, hedefteki isimlerle temaslarını sıklaştırdı.

Jovane Cabral'dan transfer açıklaması! Beşiktaş...

Cenk Tosun ve Weghorst'un tranfserinde büyük yol kaydeden yönetim, sol kanat mevkisini Jovane Cabral ile güçlendirmek istiyor.

Jovane Cabral'dan transfer açıklaması! Beşiktaş...

Transfer için görüşmeler devam ederken, 24 yaşındaki futbolcudan geleceğine dair açıklama geldi.

İşte o sözler...

Jovane Cabral'dan transfer açıklaması! Beşiktaş...

Cabral, "Sporting ile sözleşmem devam ediyor. Kulüp ne yapmak istiyorsa, ben saygı duymaya hazırım.

Jovane Cabral'dan transfer açıklaması! Beşiktaş...

Kafamın içinde iyi bir profesyonel futbolcu olma düşüncesi var. Önemli olan şey, her sezon kendini geliştirmek." ifadelerini kullandı.

Jovane Cabral'dan transfer açıklaması! Beşiktaş...

Geçen sezon kiralandığı Lazio için de konuşan 24 yaşındaki futbolcu, "Lazio, güzel bir deneyimdi, ama sadece birkaç maçta oynayıp bir şeyler öğrenemezsin. Ben Sarri için sadece bir seçenektim ve onun seçimlerine saygı duydum.

Jovane Cabral'dan transfer açıklaması! Beşiktaş...

Lazio'da kesinlikle kimsenin davranışlarım hakkında olumsuz bir şey düşündüğünü sanmıyorum. Hem antrenmanlarda hem de maçlarda elimden geleni yaptım" dedi.

Jovane Cabral'dan transfer açıklaması! Beşiktaş...

Sol kanat mevkisinde oynayan Jovane Cabral, sağ kanat ve forvet arkası bölgelerinde de görev yapabiliyor.

Jovane Cabral'dan transfer açıklaması! Beşiktaş...

Yeşil Burun Adalı futbolcu, ülkesinin milli takımında 5 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

Jovane Cabral'dan transfer açıklaması! Beşiktaş...

Jovane Cabral, 2018 yılında Sporting altyapısından A Takım'a yükseldi.

Jovane Cabral'dan transfer açıklaması! Beşiktaş...

31 Ocak 2022 yılında İtalya Ligi ekibi Lazio'ya kiralanan Cabral, Haziran 2022'de Sporting'e döndü.

Jovane Cabral'dan transfer açıklaması! Beşiktaş...

Geçtiğimiz sezon Portekiz ekibinde 21 resmi maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Jovane Cabral'ın güncel piyasa değeri 5.50 milyon euro olarak gösteriliyor.

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