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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cenk Tosun Beşiktaş'a dönüyor! Kazanacağı ücret belli oldu

Transfer dönemindeki ilk hamlelerini Romain Saiss ve Gedson Fernandes ile yapan Beşiktaş, forvet hattında da bombaları patlatıyor. Wout Weghorst için gün sayan siyah-beyazlılar, eski futbolcusu Cenk Tosun'da da mutlu sona ulaştı. Milli futbolcunun Beşiktaş'tan kazanacağı ücret de belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cenk Tosun Beşiktaş'a geri dönüyor! Kazanacağı ücret belli oldu

Siyah-beyazlılar Weghorst ile görüşmelerini sürdürürken bir iyi haber de Cenk Tosun'dan geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cenk Tosun Beşiktaş'a geri dönüyor! Kazanacağı ücret belli oldu

Takvim'in haberine göre Cenk Tosun Beşiktaş'ta.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cenk Tosun Beşiktaş'a geri dönüyor! Kazanacağı ücret belli oldu

Siyah-beyazlılar yaklaşık 2 aydır görüşmelerde bulunduğu eski yıldızıyla kesin olarak anlaşma yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cenk Tosun Beşiktaş'a geri dönüyor! Kazanacağı ücret belli oldu

Dün yapılan son görüşmede tarafların 2+1 yıllık sözleşme şartlarında el sıkıştığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cenk Tosun Beşiktaş'a geri dönüyor! Kazanacağı ücret belli oldu

Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun'a 1.5 milyon Euro garanti ücret verilmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cenk Tosun Beşiktaş'a geri dönüyor! Kazanacağı ücret belli oldu

Beşiktaş'ın bugün transferi resmi olarak açıklayacağı da ifade ediliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cenk Tosun Beşiktaş'a geri dönüyor! Kazanacağı ücret belli oldu

2014 yılında Gaziantepspor'dan Siyah-Beyazlı takıma transfer olan Cenk Tosun 2018 yılında 22.5 milyon Euro karşılığında Everton'a transfer olarak rekor kırmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cenk Tosun Beşiktaş'a geri dönüyor! Kazanacağı ücret belli oldu

İngiltere'de aradığı bulamayan ve ağır bir sakatlık yaşayan milli futbolcu 2020-21 sezonunun devre arasında kiralık olarak Beşiktaş'a dönmüştü.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cenk Tosun Beşiktaş'a geri dönüyor! Kazanacağı ücret belli oldu

Ancak Erzurumspor deplasmanında bu kez dizinden sakatlanan Cenk Tosun geçtiğimiz sezon Premier Lig'de sadece 1 maçta görev yapabildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cenk Tosun Beşiktaş'a geri dönüyor! Kazanacağı ücret belli oldu

Everton'la sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki futbolcunun ardından Wout Weghorst transferinin de resmiyete dökülmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cenk Tosun Beşiktaş'a geri dönüyor! Kazanacağı ücret belli oldu

Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 145 maçta görev yapan Cenk Tosun 67 gol atarken 14 de asist yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cenk Tosun Beşiktaş'a geri dönüyor! Kazanacağı ücret belli oldu

Teknik direktör Ismael'in milli futbolcuyu forvetin yanı sıra kanatlarda kullanmayı düşündüğü ve bu nedenle transferi çok istediği öğrenildi.

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