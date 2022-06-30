Haberler Beşiktaş Miralem Pjanic'ten Beşiktaş taraftarına şampiyonluk mesajı ve Galatasaray itirafı!

Miralem Pjanic'ten Beşiktaş taraftarına şampiyonluk mesajı ve Galatasaray itirafı!

Geçtiğimiz sezon başında Barcelona'dan Beşiktaş'a kiralık gelen ve transferiyle büyük yankı uyandıran Miralem Pjanic, önemli açıklamalarda bulundu. Pjanic yaptığı konuşmada, Beşiktaş taraftarına şampiyonluk sözü verirken, Galatasaray derbisine dair de itirafta bulundu. İşte Miralem Pjanic'in o sözleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 09:11
Miralem Pjanic'ten Beşiktaş taraftarına şampiyonluk mesajı ve Galatasaray itirafı!

Beşiktaş, Süper Lig'de ve Avrupa'da sezonu istediği yerde bitirememesine rağmen, transferin son günü Barcelona'dan kiralanan Miralem Pjanic'in gelişi büyük yankı uyandırmıştı.

Miralem Pjanic'ten Beşiktaş taraftarına şampiyonluk mesajı ve Galatasaray itirafı!

Sözleşmesi biten Boşnak yıldız, bunun bir veda olmadığını ve tekrar Beşiktaş'a geleceğini söyledi. Hürriyet'e konuşan yıldız futbolcunun sözleri şu şekilde oldu:

Miralem Pjanic'ten Beşiktaş taraftarına şampiyonluk mesajı ve Galatasaray itirafı!

AHMET NUR ÇEBİ İLE 2 DAKİKA KONUŞTUM İMZA ATTIM
"Buraya umutlarla geldim. Geçen yıl imkânsızlıklar içinde, kadro eksiğine rağmen iki kupa kazanmış bir takıma gelmiştim. Geldiğim takımın büyüklüğünün farkındayım.

Miralem Pjanic'ten Beşiktaş taraftarına şampiyonluk mesajı ve Galatasaray itirafı!

Yaşamını yitiren eski gazeteci Vedat Vatansever, Beşiktaş'ı anlata anlata bitiremedi. Ardından dostum Tosic aradı. Ceyhun Kazancı ve Ahmet Nur Çebi ile 2 dakika konuştum.

Miralem Pjanic'ten Beşiktaş taraftarına şampiyonluk mesajı ve Galatasaray itirafı!

Ardından imza için geldim. Beklenen futbolu göstermeye çalıştım ama araya giren pandemi ve sakatlıklar tüm planlarımı alt üst etti. Türkiye benim ikinci vatanım. Ama futbol yaşamıma İtalya'da devam etmek istiyorum. Beşiktaş'a şampiyonluk borcum var. Onu da bir gün mutlaka ödeyeceğim.

Miralem Pjanic'ten Beşiktaş taraftarına şampiyonluk mesajı ve Galatasaray itirafı!

SERGEN YALÇIN BANA HEP DESTEK OLDU
Bir takımın başına gelebilecek en büyük felaketleri yaşadık. Fakat sezon başı ve Şampiyonlar Ligi maçlarında Covid-19 ile sakatlıklar yüzünden genç ekiple sahaya çıktık. Zorlu rakiplerle mücadele ettik. Sıfır çektik. Takım olarak moral ve motivasyonumuz düştü.

Miralem Pjanic'ten Beşiktaş taraftarına şampiyonluk mesajı ve Galatasaray itirafı!

Sağ olsunlar, başkan ve yönetim sürekli arkamızda durdu. Teknik direktör Sergen Yalçın bana çok iyi yaklaştı ve destek verdi.

Miralem Pjanic'ten Beşiktaş taraftarına şampiyonluk mesajı ve Galatasaray itirafı!

Karakterli bir teknik adam. Teknik ekip ve arkadaş ortamım mükemmeldi. Beşiktaş'ta takımımız genel olarak beni sahiplendi.

Miralem Pjanic'ten Beşiktaş taraftarına şampiyonluk mesajı ve Galatasaray itirafı!

BEŞİKTAŞ TARAFTARI ÖLÜYÜ OYNATIR
"Birçok statta futbol oynadım, bonservisimi elinde tutan Barcelona benim evim gibi ancak Vodafone Park, müthiş bir taraftar topluluğuna sahip. Oynanan her karşılaşmada 90 dakika boyunca rakibi sürekli baskı altına alıyorlar.

Miralem Pjanic'ten Beşiktaş taraftarına şampiyonluk mesajı ve Galatasaray itirafı!

Beşiktaş taraftarı adeta ölüyü oynatır. Beşiktaş'a gelmek benim için onur oldu. Burada müthiş bir atmosfer yaşadım. Bu nedenle ben veda etmiyorum, tekrar döneceğim.

Miralem Pjanic'ten Beşiktaş taraftarına şampiyonluk mesajı ve Galatasaray itirafı!

İSTANBUL'UN HASTASIYIZ
Çünkü Beşiktaş benim yuvam. Ben ve ailem İstanbul'un hastasıyız. Yarım kalan başarı öyküm var.

Miralem Pjanic'ten Beşiktaş taraftarına şampiyonluk mesajı ve Galatasaray itirafı!

Beşiktaş forması altında Süper Kupa'yı kazanırken yaşadığım mutluluğumu anlatacak kelime bulamıyorum. Takım olarak büyük bir sevinç yaşadık."

Miralem Pjanic'ten Beşiktaş taraftarına şampiyonluk mesajı ve Galatasaray itirafı!
G.SARAY DERBİSİ UNUTULMAZDI
"Bazı karşılaşmalarda sakatlık gibi sorunlar nedeniyle forma giyemedim. Taraftarlar ilk geldiğim günden bu zamana kadar sahip çıktı.
Miralem Pjanic'ten Beşiktaş taraftarına şampiyonluk mesajı ve Galatasaray itirafı!

Galatasaray'ı 2-1 yendiğimiz maçtaki atmosferi unutamam. Mükemmel oynadık. Rakibimizin çok iyi silahları olmasına rağmen kazandık. İlk yarıda Kayserispor ve Fenerbahçe ile yaptığımız maçlar da çok heyecanlıydı."

Miralem Pjanic'ten Beşiktaş taraftarına şampiyonluk mesajı ve Galatasaray itirafı!

TRABZONSPOR ŞAMPİYONLUĞU HAK ETTİ
"Trabzonspor Süper Lig'de şampiyonluğu hak etti. Çok iyi bir kadroları var. Yedek kulübesinde bile sahada mücadele edecek ilk 11'i mevcuttu.

Miralem Pjanic'ten Beşiktaş taraftarına şampiyonluk mesajı ve Galatasaray itirafı!

Tebrik ederim. Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük gücün taraftarlar olduğunu gördük. Bence Fenerbahçe'nin kadrosu da küçümsenmemeli. Fenerbahçe için bence bu noktada Mesut Özil büyük faktör."

Miralem Pjanic'ten Beşiktaş taraftarına şampiyonluk mesajı ve Galatasaray itirafı!

TÜRKİYE'DE FİZİK ÖNEMLİ
"Türkiye'de futbol mantalitesi Avrupa'ya göre çok farklı. Türkiye'de tüm takımlar fizik üstünlüğüne önem veriyorlar.

Miralem Pjanic'ten Beşiktaş taraftarına şampiyonluk mesajı ve Galatasaray itirafı!

Sistem ve taktik ön plana çıkmalı. Bunu herkes görüyor. Sergen Yalçın elindeki kadro ile en iyisini yapmaya çalıştı. Pandemi ve sakatlık yüzünden baş edemedi.

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