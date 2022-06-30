Miralem Pjanic'ten Beşiktaş taraftarına şampiyonluk mesajı ve Galatasaray itirafı!

Beşiktaş, Süper Lig'de ve Avrupa'da sezonu istediği yerde bitirememesine rağmen, transferin son günü Barcelona'dan kiralanan Miralem Pjanic'in gelişi büyük yankı uyandırmıştı.
Sözleşmesi biten Boşnak yıldız, bunun bir veda olmadığını ve tekrar Beşiktaş'a geleceğini söyledi. Hürriyet'e konuşan yıldız futbolcunun sözleri şu şekilde oldu:
AHMET NUR ÇEBİ İLE 2 DAKİKA KONUŞTUM İMZA ATTIM
"Buraya umutlarla geldim. Geçen yıl imkânsızlıklar içinde, kadro eksiğine rağmen iki kupa kazanmış bir takıma gelmiştim. Geldiğim takımın büyüklüğünün farkındayım.