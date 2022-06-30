Miralem Pjanic'ten Beşiktaş taraftarına şampiyonluk mesajı ve Galatasaray itirafı!

Ardından imza için geldim. Beklenen futbolu göstermeye çalıştım ama araya giren pandemi ve sakatlıklar tüm planlarımı alt üst etti. Türkiye benim ikinci vatanım. Ama futbol yaşamıma İtalya'da devam etmek istiyorum. Beşiktaş'a şampiyonluk borcum var. Onu da bir gün mutlaka ödeyeceğim.