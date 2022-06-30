İsmael’den Duarte’ye çağrı

Beşiktaş'ın stoper listesine Domingos Duarte de dahil edildi. İspanyol basını; kariyerini La Liga ekibi Granada'da sürdüren ve 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Portekizli futbolcunun Katar'daki Dünya Kupası'nda forma giymek istediği ve bu nedenle kendisini daha çok gösterebileceği bir ekipte devam etmek istediği iddia etti.
Beşiktaş'ınstoper listesine Domingos Duarte de dahil edildi. İspanyol basını; kariyerini La Liga ekibi Granada'da sürdüren ve 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Portekizli futbolcunun Katar'daki Dünya Kupası'nda forma giymek istediği ve bu nedenle kendisini daha çok gösterebileceği bir ekipte devam etmek istediği iddia etti. Tecrübeli stoperle yakından ilgilenen Valerien İsmael'in de Duarte ile kontak sağladığı vurgulandı.