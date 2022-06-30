Haberler Beşiktaş Cabral’a zam geldi

Cabral’a zam geldi

Kara Kartal, 24 yaşındaki kanat oyuncusu için 4 milyon euro’luk teklifini 4.5 milyon euro + sonraki satıştan %20 pay olarak artırdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Cabral’a zam geldi

Siyah-beyazlıların Jovane Cabral için girişimleri tüm hızıyla devam ediyor. Portekiz basını, Beşiktaş ile Sportig Lizbon'un 24 yaşındaki kanat oyuncusu için anlaşmalarının artık yüksek ihtimal olduğunu duyurdu. Ülke basınında çıkan haberlerde, yıldız oyuncunun bonservisinin yarısı için yapılan 2.5 milyon euro'luk teklifin geri çevrilmesinin ardından Beşiktaş'ın bonservisinin tamamı için yaptığı 4 milyon euro'luk teklifin de kabul görmediği belirtildi. Bunun üzerine siyah-beyazlıların teklifini 4.5 milyon euro + bir sonraki satıştan yüzde 20 pay olarak revize ettiği belirtildi. Fransız ekibi Marsilya'nın bu transferden çekilmesinin ardından Beşiktaş'ın Cabral transferinde şansının çok yükseldiği belirtildi.

24 yaşındaki futbolcu Sporting Lizbon formasıyla bugüne kadar 97 maçta 21 gol atarken, 17de asist yaptı ve toplamda 38 gole direkt katkı yaptı. Cabral, geçen sezon kiralık oynadığı Lazio'da 4 maçta 1 gol atabildi.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk'a yeni golcü! Joao Pedro ile anlaşma sağlandı
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yeni sezonda Rezerv Lig kurulmasını ve deplasman yasağını kaldırma kararı aldı
Kartal'da stopere 4 yerli aday!
Mesut Özil affedildi mi? İşte son durum
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'da stopere 4 yerli aday!
Kartal'a genç forvet!
İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Malatya'da deprem! AFAD açıkladı: oranı 4.5
En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL olacak!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tuğba Yakan üçüncü oldu Tuğba Yakan üçüncü oldu 01:36
Neslihan Yiğit finalde Neslihan Yiğit finalde 01:35
Emre Mor F.Bahçe’de Emre Mor F.Bahçe’de 01:35
Tuş makinesi Bediha Tuş makinesi Bediha 01:34
Altın yağmuru! Akdeniz Oyunları'na damga vurduk Altın yağmuru! Akdeniz Oyunları'na damga vurduk 01:33
19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye zirvede! 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye zirvede! 01:29
Daha Eski
Mesut Özil affedildi mi? İşte son durum Mesut Özil affedildi mi? İşte son durum 01:09
Kartal'a genç forvet! Kartal'a genç forvet! 01:05
TFF deplasman seyircisi yasağını kaldırdı! TFF deplasman seyircisi yasağını kaldırdı! 01:00
Emre Mor'da Mino Raiola detayı! Emre Mor'da Mino Raiola detayı! 00:57
TFF deplasman seyircisi yasağını kaldırdı! TFF deplasman seyircisi yasağını kaldırdı! 00:46
Bediha Gün altın madalya kazandı Bediha Gün altın madalya kazandı 00:36