Cabral’a zam geldi

Siyah-beyazlıların Jovane Cabral için girişimleri tüm hızıyla devam ediyor. Portekiz basını, Beşiktaş ile Sportig Lizbon'un 24 yaşındaki kanat oyuncusu için anlaşmalarının artık yüksek ihtimal olduğunu duyurdu. Ülke basınında çıkan haberlerde, yıldız oyuncunun bonservisinin yarısı için yapılan 2.5 milyon euro'luk teklifin geri çevrilmesinin ardından Beşiktaş'ın bonservisinin tamamı için yaptığı 4 milyon euro'luk teklifin de kabul görmediği belirtildi. Bunun üzerine siyah-beyazlıların teklifini 4.5 milyon euro + bir sonraki satıştan yüzde 20 pay olarak revize ettiği belirtildi. Fransız ekibi Marsilya'nın bu transferden çekilmesinin ardından Beşiktaş'ın Cabral transferinde şansının çok yükseldiği belirtildi.

24 yaşındaki futbolcu Sporting Lizbon formasıyla bugüne kadar 97 maçta 21 gol atarken, 17de asist yaptı ve toplamda 38 gole direkt katkı yaptı. Cabral, geçen sezon kiralık oynadığı Lazio'da 4 maçta 1 gol atabildi.