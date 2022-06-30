Beşiktaş'ın yeni sezon formaları görücüye çıktı!

Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş'ta merakla beklenen yeni sezon formaları görücüye çıktı.

Siyah-beyazlı kulüp, 2022-2023 sezonunda giyeceği 3 farklı formayı tanıttı.

Formalardan özellikle desenli koyu renk deplasman forması dikkat çekti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, kulübün 120. yılının da kutlanmaya başlayacağı yeni sezonda "#SiyahBeyazınPeşinde" sloganıyla formalarda dürüstlük, tutku, tevazu, bağlılık ve geçmişe saygı gibi değerlere vurgu yapıldı.

Yetişkin formaları 599, genç formaları 509, bebek forma seti 629, çocuk forma seti ise 679 liradan satışa çıkarıldı.

İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları: