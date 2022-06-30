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Beşiktaş'a transferde rakip çıktı! Strand Larsen...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlıların forvet transferi listesinde yer alan Strand Larsen ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Hollanda basını, Strand Larsen için kulüplerin adeta sıraya girdiğini ifade ederken, Beşiktaş'a dişli rakiplerin çıktığı ifade ediliyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 12:54
Beşiktaş'a transferde rakip çıktı! Strand Larsen...

Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı yönetiminde transfer çalışmalarına devam ediyor.

Beşiktaş'a transferde rakip çıktı! Strand Larsen...

Siyah beyazlılar, bu bağlamda forvet transferine öncelik veriyor.

Beşiktaş'a transferde rakip çıktı! Strand Larsen...

Geçtiğimiz sezon Batshuayi'den istenen verim alınamamıştı.

Beşiktaş'a transferde rakip çıktı! Strand Larsen...

Belçikalı golcü ile yola devam edilmedi ve yeni isimler aranıyor.

Beşiktaş'a transferde rakip çıktı! Strand Larsen...

Bu bağlamda siyah beyazlılar, gündeminde Weghorst'u almıştı.

Beşiktaş'a transferde rakip çıktı! Strand Larsen...

Hollandalı golcüye imza attırmak isteyen Beşiktaş, diğer adaylarla da yakın temas kuruyor.

Beşiktaş'a transferde rakip çıktı! Strand Larsen...

Beşiktaş bu bağlamda, gündeminde Norveçli golcü Strand Larsen'i almıştı.

Beşiktaş'a transferde rakip çıktı! Strand Larsen...

Bir dönem Milan U19 takımında da forma giyen Strand Larsen için Ismael, onay vermişti.

Beşiktaş'a transferde rakip çıktı! Strand Larsen...

Beşiktaş, Ismael'in onayının ardından Groningen'de forma giyen golcü için çalışmalarına başladı.

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