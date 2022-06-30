Beşiktaş'a transferde rakip çıktı! Strand Larsen...

Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı yönetiminde transfer çalışmalarına devam ediyor.
Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı yönetiminde transfer çalışmalarına devam ediyor.
Siyah beyazlılar, bu bağlamda forvet transferine öncelik veriyor.
Geçtiğimiz sezon Batshuayi'den istenen verim alınamamıştı.
Belçikalı golcü ile yola devam edilmedi ve yeni isimler aranıyor.
Bu bağlamda siyah beyazlılar, gündeminde Weghorst'u almıştı.
Hollandalı golcüye imza attırmak isteyen Beşiktaş, diğer adaylarla da yakın temas kuruyor.
Beşiktaş bu bağlamda, gündeminde Norveçli golcü Strand Larsen'i almıştı.
Bir dönem Milan U19 takımında da forma giyen Strand Larsen için Ismael, onay vermişti.
Beşiktaş, Ismael'in onayının ardından Groningen'de forma giyen golcü için çalışmalarına başladı.
Hollanda basını da Beşiktaş'ın Strand Larsen transferini doğruladı.
Bununla beraber Beşiktaş'a, Strand Larsen transferinde yeni rakiplerin çıktığı ifade edildi.
VI'de yer alan habere göre FC Groningen ve Bologna arasında forvet Jørgen Strand Larsen için bir anlaşma artık çok uzakta.
Groningen, İtalyanların tekliflerini çöpe attı.
Buna rağmen Norveçliye şimdi de İspanya'dan ilgi olduğu iddia edildi.
Larsen geçtiğimiz sezon 35 maçta 17 gol 2 asist ile oynadı.