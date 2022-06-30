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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Turgay Demir Beşiktaş'ın transferini böyle duyurdu!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlı takımdaki son durumu değerlendiren Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir de Kara Kartal'ın imza attıracağı o isimle ilgili müjdeyi verdi. İşte o yazı... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 08:57
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Turgay Demir Beşiktaş'ın transferini böyle duyurdu!

Transfer anlamında haziran ayı, tıpkı İstanbul'un havası gibi parçalı bulutlu geçti diyebiliriz. Temmuzda ise hem başkanlar, hem futbolcular, hem de taraftarlar sular-seller gibi terleyecekler diyebiliriz.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Turgay Demir Beşiktaş'ın transferini böyle duyurdu!

GOMEZ, FALCAO, SAMATTA!

Bilen bilir, bu satırların yazarının futbol kitabının ilk sayfasında kocaman harflerle GOLCÜ kelimesi yazar. Atan ve tutan iyi olacak masalı da kesmez beni; golcün sağlam olacak, asıl önemli olan budur.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Turgay Demir Beşiktaş'ın transferini böyle duyurdu!

Fenerbahçe'nin dört sezondur yaşadığı sıkıntıya bakın, Galatasaray'ın Gomis'i gönderdikten sonra yaptığı transferleri Diagne'yi, Falcao'yu, Mohamed'i hatırlayın, Beşiktaş'ın Gomez'li ya da Aboubakar'lı kadrolarının neler yaptığını düşünün ve onlarsız kadrolarla ne sıkıntılar yaşadığını hatırlayın.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Turgay Demir Beşiktaş'ın transferini böyle duyurdu!

Aynı şekilde Fenerbahçe'nin yıllardır Samatta, Valencia, Berisha derken nasıl gol problemi yaşadığını not alın bir yerlere…

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Turgay Demir Beşiktaş'ın transferini böyle duyurdu!

BİR GOLCÜ BİN AYIP ÖRTER

Futbolu bilen için sözü uzatmaya gerek yoktur da, bir türlü öğrenemeyenler için böyle detaylı tanımlamalara gerek var. Bu vesileyle tüm başkan, yönetici ve teknik adamlara sesleniyorum; sizi kaleci ya da stoper kurtarmaz, golcü kurtarır. Bir golcü bin ayıp örter! Stoperi olmayan bir gün ağlar, golcüsü olmayan her gün ağlar.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Turgay Demir Beşiktaş'ın transferini böyle duyurdu!

Benim bakışım bu, başkaları başka türlü bakar ona da saygı duyarım. Bize düşen kendi bakışımızla olayları yorumlamak. Öyleyse devam edelim.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Turgay Demir Beşiktaş'ın transferini böyle duyurdu!

WEGHORST LİGİ SALLAR

Golcü dediğimiz oyuncu tarih boyunca hep çok önemli olmuştur, bugün ise diğer mevkilerdeki oyuncular arasında pek fazla fark kalmamış olması golcüleri çok daha farklı bir yere taşımaktadır. O sebeple başta Beşiktaş olmak üzere tüm kulüplerin yapmaları gereken en önemli hamle işin bu tarafını çözmektir.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Turgay Demir Beşiktaş'ın transferini böyle duyurdu!

Beşiktaş, Weghorst'la derdine derman buldu gibi. İş ıslak imzaya kaldı, o da bugün-yarın atılır.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Turgay Demir Beşiktaş'ın transferini böyle duyurdu!

Hollandalı golcü, Valerien Ismael'in sisteminde de çok önemli bir rol üstlenecektir ama yarın bir gün sistem ya da hoca değişse bile Beşiktaş'ın en etkili silahı olmaya devam edecektir.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Turgay Demir Beşiktaş'ın transferini böyle duyurdu!

ÇEBİ TUZAKLARA DÜŞMEDİ

Başkan Ahmet Nur Çebi'yi bu açıdan kutluyorum. Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ya da başka bir oyuncuyu yüksek rakamlarla kadrosuna katmaya çalışmadı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Turgay Demir Beşiktaş'ın transferini böyle duyurdu!

Aksine rakamlar kafasındaki standartların üzerine çıkınca Çebi geri çekildi. Buna karşılık golcü konusunda hep büyük düşündü ve asla geri adım atmadı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Turgay Demir Beşiktaş'ın transferini böyle duyurdu!

Yeri geldi rest çekti, yeri geldi alternatif isimleri gündeme taşıyıp asıl hedefindeki oyuncuya gözdağı verdi. Sonunda da ilk hedefi olan Weghorst'u bitirme noktasına geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Turgay Demir Beşiktaş'ın transferini böyle duyurdu!

YILLARCA YANLIŞ YAPTIK

Bence tüm kulüpler örnek almalı bu stratejileri. Yıllarca "Çaya çorbaya, doldur torbaya" misali Süper Lig'i bir anlamda futbolcu çöplüğüne çeviren kulüp yöneticileri artık çok daha dikkatli olmak zorundalar. Çünkü deniz bitti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Turgay Demir Beşiktaş'ın transferini böyle duyurdu!

Yapılacak her transfer tam isabet olmayabilir ama her sezon en azından yüzde 70 gibi bir başarı oranı yakalamak şart. Doğru oyuncuyu, doğru şartlarda oynatıp günü geldiğinde de doğru şartlarda elden çıkarmak aklın yoludur.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Turgay Demir Beşiktaş'ın transferini böyle duyurdu!

Evet yazının ilk satırlarında da belirttiğimiz gibi, temmuz sıcağı transfer pazarını kasıp kavuracak. Heyecan bizi bekliyor. Umalım ki tüm kulüplerimiz pazarda filelerini uygun şartlarda doldurabilsinler.

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