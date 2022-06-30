BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Turgay Demir Beşiktaş'ın transferini böyle duyurdu!

BİR GOLCÜ BİN AYIP ÖRTER

Futbolu bilen için sözü uzatmaya gerek yoktur da, bir türlü öğrenemeyenler için böyle detaylı tanımlamalara gerek var. Bu vesileyle tüm başkan, yönetici ve teknik adamlara sesleniyorum; sizi kaleci ya da stoper kurtarmaz, golcü kurtarır. Bir golcü bin ayıp örter! Stoperi olmayan bir gün ağlar, golcüsü olmayan her gün ağlar.