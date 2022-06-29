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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Seferovic hamlesi! El sıkışıldı

Santrfor bölgesi için artık Weghorst ve Muleka konusunda geri sayıma geçen Beşiktaş için İngiliz basını, Seferovic'le el sıkıştığını iddia etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Seferovic hamlesi! El sıkışıldı

Santrfor bölgesi için artık Weghorst ve Muleka konusunda geri sayıma geçen Beşiktaş için İngiliz basını, Seferovic'le el sıkıştığını iddia etti.

Portekiz ekibinin bu transfer için 7 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ve 30 yaşındaki futbolcunun 2024'e kadar sözleşmesinin bulunduğu vurgulandı.

İsviçre Milli Takımı ile 86 maça çıkıp 25 gol atan Seferovic, geçen sezon ilk 11'deki yerini kaptırırken, 10 lig maçında 3 gol, 2 asistle oynadı.

FENERBAHÇE DEVREDE
Siyah-beyazlıların golcü adaylarından biri olan Seferovic için çarpıcı bir iddia da Portekiz basınından geldi. A Bola'da yer alan habere göre Benfica, 30 yaşındaki oyuncunun ayrılmasına 7 milyon euro karşılığında onay verirken; İsviçreli futbolcu için Beşiktaş'ın dışında ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de devrede olduğu ifade edildi.

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